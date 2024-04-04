Мобилизация 18-летних: Разумков рассказал, будет ли принята депутатами скандальная норма

Это, пожалуй, одна из самых проблемных вещей, которая была, говорит Разумков

В новом законопроекте о мобилизации нашлась скандальная норма о мобилизации граждан с 18-летнего возраста. Ее исправили и вероятно уже не смогут "протащить".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксспикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков.

"Мы нашли эту норму и я не знаю, это была ошибка людей, которые не знают, что они пишут, было ли это сделано умышленно", — говорит он.

Но, по его словам, заложили норму так, что появлялась возможность мобилизовать человека после прохождения базовой военной службы, который человек мог пройти в 18 лет.

"Когда я задал прямой вопрос на комитете, могут ли мобилизовать с 18 лет, ответ был "Да"", — акцентировал он.

Разумков уверен, что эта норма уже не пройдет, потому что дали большой резонанс, и протащить ее через зал будет невозможно, считает эксспикер ВР.

Его также спросили, что кроме мобилизации 18-летних может явиться ко второму чтению законопроекта. Он ответил так:

" Я думаю, что там уже глобально ничего не изменится. Это, пожалуй, одна из самых проблемных вещей, которая была".

Больше о том, почему Рада до сих пор тянет с принятием новых правил мобилизации, и будут ли все-таки мобилизованы 18-летние читайте в нашем материале. "Закон о мобилизации еще не принят, а уже навредил государству" – Дмитрий Разумков об ошибках власти и плане "Б" для Украины.

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