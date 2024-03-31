Не только мобилизация: в апреле для украинских военных готовят важные изменения

Будут уволены почти все срочники

В Украине с апреля 2024 года начнется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы. Речь идет о тех срочниках, которые не смогли вовремя уволиться из-за начала полномасштабного вторжения России.

Согласно соответствующему указу президента Владимира Зеленского, увольнение срочников состоится в апреле — мае 2024 года. Перед этим должны были пройти "подготовительные процедуры", в частности, замена людей с точки зрения оборонительных задач.

В запас будут увольняться срочники из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований. Уволенным срочникам предоставляется отсрочка от последующей мобилизации на 12 месяцев со дня увольнения в запас (если они не выразили желания продолжать военную службу).

Как уточнил нардеп Алексей Гончаренко, демобилизация срочников в соответствии с утвержденными графиками начнется 2 апреля и завершится 31 мая. То есть в разных частях демобилизация срочников произойдет в один из дней в этом промежутке.

Как отметил нардеп Александр Федиенко, количество таких срочников не будет озвучиваться официально. "Во время войны, военного положения о количестве срочников, которые будут уволены, никто не будет говорить. Но, по крайней мере насколько я слышал, это практически все срочники, которые изъявили желание уволиться, потому что есть срочники, которые все же изъявили желание подписать контракт и остаться", — подчеркнул он.

Напомним, 7 марта президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы. Отмечается, что увольнение в запас состоится в апреле – мае 2024 года.