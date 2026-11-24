Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому во вторник, 24 ноября, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины в объеме от 0,5 до 3,5 очередей, сообщает "Укрэнерго".

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Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Узнать график стабилизационных отключений можно через чат-бот Viber или Telegram.

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 24 ноября

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 24 ноября

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 24 ноября

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 24 ноября

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 24 ноября

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 24 ноября

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 24 ноября

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 24 ноября

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 24 ноября

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 24 ноября

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 24 ноября

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 24 ноября

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 24 ноября

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 24 ноября

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 24 ноября

Тернопольская область

Просмотреть актуальный график и узнать, какой подочереди принадлежит адрес можно на официальном сайте АО "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.

Харьковская область

Графики отключений в Харьковской области 24 ноября

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 24 ноября

Черкасская область

Графики отключений в Черкасской области 24 ноября

Графики отключений в Черкасской области 24 ноября

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 24 ноября

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 24 ноября

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем отличаются плановые, аварийные и экстренные отключения света в Украине.