"Это абсурд": в Раде рассказали, есть ли средства на проведение большой мобилизации

В Верховной Раде еще дорабатывают документ

В законопроекте о мобилизации не предусмотрено выделение из государственного бюджета дополнительных средств на ее проведение. И никто не может объяснить, где их брать.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков. Он пояснил, что в каждом законопроекте, который подается в Верховную Раду, пишут его стоимость для бюджета.

По словам нардепа, в документе указано, что его реализация не нуждается в дополнительных расходах из государственного бюджета. Он считает такую ситуацию абсурдной.

"Во власти настолько отсутствует коммуникация между собой, что Роксолана Пидласа (председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета. — Ред.) сказала, сколько мобилизация будет стоить бюджету – 722 миллиарда гривен. А это фактически плюс 20% к тому бюджету, который был уже принят. И где брать эти средства, никто не может объяснить. Международную помощь вы не можете направить на нужды национальной безопасности", — подчеркнул Разумков.

Следует отметить, что в пояснительной записке в законопроект №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" действительно указано, что реализация предложенного проекта закона "не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины".

Больше о том, почему закон о мобилизации до сих пор не приняли, будут ли все-таки мобилизованы 18-летние, читайте в первой части интервью Дмитрия Разумкова "Телеграфу": "Закон о мобилизации еще не принят, а уже навредил государству" — Дмитрий Разумков об ошибках власти и плане "Б" для Украины.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении за основу законопроект по усилению мобилизации. 29 марта Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что ВР может рассматривать законопроект о мобилизации в сессионном зале в течение нескольких недель. Однако, если нардепы не будут настаивать на правках, его рассмотрят быстрее.