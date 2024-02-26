Зеленский подписал законопроект о демобилизации срочников: подробности

В документе указан срок предоставления отсрочки

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 февраля, подписал законопроект №11035 о демобилизации срочников. В документе говорится, что после увольнения в запас у отслуживших срочную службу будет 12 месяцев отсрочки от призыва.

Желающие остаться в армии смогут подписать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Информация о подписании документа появилась на сайте Верховной Рады.

Президент подписал закон 26 февраля

Подписанный законопроект был вынесен самим президентом 23 февраля. Рада его одобрила. В понедельник было поставлено две подписи ― Зеленского и спикера парламента Руслана Стефанчука.

Отметим, что этот законопроект позволит уйти в запас срочникам, которые должны были демобилизоваться еще в 2022 году, но не смогли этого сделать из-за полномасштабного вторжения. Тогда их решили оставить на службе во время военного положения. Демобилизоваться могли только на некоторых основаниях.

Теперь все срочники смогут вернуться домой. У них есть отсрочка от мобилизации, которая продлится 12 месяцев.

Напомним, что 25 февраля состоялась пресс-конференция Владимира Зеленского после форума "Украина. Год 2024". Президент ответил на вопросы журналистов, волнующие общество. Были затронуты темы мобилизации, планов на текущий военный год и не только. Все главные заявления президента собрал "Телеграф".