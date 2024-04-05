Бывшая украинская министр мобилизовалась: стало известно, куда именно

Экс-министр добровольно ушла из политики, ведь имеет немалый боевой опыт

Бывшая министр по делам ветеранов Юлия Лапутина мобилизовалась в ряды СБУ 5 апреля. Генерал-майор уже прошла военно-врачебную комиссию и намерена приближать победу Украины.

Об этом Юлия Лапутина сообщила на своей странице в Фейсбук. Известно, что экс-министр имеет большой боевой опыт.

На своей странице Юлия Лапутина отметила, что с начала полномасштабной войны она боролась с желанием вернуться на службу, чтобы грамотно применять свои знания и навыки. В феврале 2024 года Лапутина подала в Верховную Раду заявление об отставке с должности министра по делам ветеранов, на которой провела почти четыре года.

"Одним из вызовов для меня с начала широкомасштабного вторжения было оставаться в гражданском секторе. Конечно, я понимала необходимость сохранения стабильности деятельности правительства и СНБО в те самые бурные времена. Но продолжаю считать, что украинцы, имеющие опыт противодействия против российских спецслужб, военный и боевой опыт с 2014 года, должны вернуться в ряды сил безопасности и обороны. С сегодняшнего дня – мобилизована в ряды Службы безопасности Украины! ВЛК пройден. Приближаем нашу победу!", — написала Юлия Лапутина.

Информации ее о военном и любом другом образовании в открытом доступе нет. По некоторым данным у Юлии Лапутиной два высших образования — педагогическое и психологическое. По второй специальности имеет учёную степень кандидата наук. Карьера в СБУ началась в 1992 году с должности оперативного уполномоченного в подразделение контрразведки.

В 1994 году служила старшим офицером в антитеррористическом центре СБУ "Альфа", в составе которого участвовала в операциях по пресечению сепаратистской деятельности в Крыму в те же года. С 2010 по 2012 годы была заместителем начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины (бывший Антитеррористический центр СБУ "Альфа").

В 2014 году участвовала в АТО, в частности высадилась на аэродроме Краматорск, оборону которого обеспечивало спецподразделение "Альфа". Также много раз вела переговоры с представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", чтобы те прекратили штурмы блокпостов украинской армии. В том же году возглавляла оперативную группу СБУ в зоне АТО, а позже была назначена заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Юлия Лапута на аэродроме в Краматорске. Фото: Facebook

В марте 2020 года Владимир Зеленский присвоил Юлии Лапутиной звание генерал-майора, и она стала второй в истории Украины женщиной, которая удостоилась генеральского звания. А в декабре того же года стала министром по делам ветеранов Украины. Была уволена с должности 7 февраля 2024 года, спустя два дня после подачи заявления об отставке.

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