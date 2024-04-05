Колишня українська міністерка мобілізувалась: стало відомо, куди саме

Ексміністерка добровільно пішла з політики, адже має чималий бойовий досвід

Колишня міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна мобілізувалася до лав СБУ 5 квітня. Генерал-майор уже пройшла військово-лікарську комісію та має намір наближати перемогу України.

Про це Юлія Лапутіна повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Відомо, що ексміністерка має значний бойовий досвід.

На своїй сторінці Юлія Лапутіна зазначила, що від початку повномасштабної війни вона боролася з бажанням повернутися на службу, щоб грамотно застосовувати свої знання та навички. У лютому 2024 року Лапутіна подала до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра у справах ветеранів, де провела майже чотири роки.

"Одним із викликів для мене з початку широкомасштабного вторгнення було залишатися в цивільному секторі. Звичайно, я розуміла необхідність збереження стабільності діяльності уряду та РНБО в ті бурхливі часи. Але продовжую вважати, що українці, які мають досвід протидії проти російських спецслужб, військовий та бойовий досвід з 2014 року мають повернутися до лав сил безпеки та оборони. З сьогоднішнього дня – мобілізована до лав Служби безпеки України! ВЛК пройдено. Наближаємо нашу перемогу!", — написала Юлія Лапутіна.

Інформації її про військову та будь-яку іншу освіту у відкритому доступі немає. За деякими даними у Юлії Лапутіної дві вищі освіти — педагогічна та психологічна. За другою спеціальністю має науковий ступінь кандидата наук. Кар’єра в СБУ розпочалася 1992 року з посади оперативного уповноваженого в підрозділі контррозвідки.

У 1994 році служила старшим офіцером в антитерористичному центрі СБУ "Альфа", у складі якого брала участь в операціях з припинення сепаратистської діяльності в Криму в ті ж роки. З 2010 до 2012 року була заступницею начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (колишній Антитерористичний центр СБУ "Альфа").

З 2014 році брала участь в АТО, зокрема висадилася на аеродромі Краматорськ, оборону якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа". Також багато разів вела переговори із представниками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", щоб ті припинили штурми блокпостів української армії. У тому ж році очолювала оперативну групу СБУ у зоні АТО, а пізніше була призначена заступницею начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Юлія Лапута на аеродромі у Краматорську. Фото: Facebook

У березні 2020 року Володимир Зеленський надав Юлії Лапутіній звання генерал-майора, і вона стала другою в історії України жінкою, яка була вшанована генеральським званням. А у грудні того ж року стала міністеркою у справах ветеранів України. Була звільнена з посади 7 лютого 2024 року, через два дні після подання заяви про відставку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомий український письменник Остап Українець мобілізувався до ЗСУ. Він розповів, як це вплине на його творчу діяльність.