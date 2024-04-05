Уже не нужно 500 тыс. человек: Шмыгаль пообещал "мягкую мобилизацию" и дал прогноз на год

По его словам, Украине больше не хватает вооружения, чем людей

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после смены главнокомандующего ВСУ и ряда шагов, которые предпринял Александр Сырский, уже нет необходимости мобилизовать 500 тысяч украинцев. По его словам, мобилизация будет "более мягкой".

В интервью эстонскому изданию ERR, в ответ на вопрос о необходимости мобилизации 500 тысяч людей, Шмыгаль сказал, что со сменой главкома ситуация изменилась. Он провел аудит и начал ротации.

"Мы с президентом контролируем ситуацию. Мы сменили главнокомандующего, он провел аудит Сил обороны, начались ротации на линии фронта – впервые после начала полномасштабной агрессии. Мы понимаем, что сейчас нужно не так много людей, поэтому мобилизация будет куда более мягкой", — отметил премьер.

Он добавил, что по его мнению, в течение этого года будут выполнены все необходимые задачи по мобилизации украинцев. Более того, по его словам, существуют новые бригады, в которых есть люди, но нет техники и боеприпасов.

"У нас есть новые бригады — они уже укомплектованы людьми, но мы ждем оборудование, военную технику и боеприпасы от партнеров. Когда всё это прибудет, новые бригады будут укомплектованы – и мы существенно увеличим нашу боевую мощь", — заявил он.

Стоит отметить, что это не новое заявление Шмыгаля. Он уже говорил подобное в марте. Тогда он подчеркнул, что решающее значение для усилий Украины имеет финансирование на сумму более 60 миллиардов долларов.

В то же время 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский тоже заявил, что в Украине не будут мобилизовать 500 тысяч человек. По его словам, в этом сейчас нет необходимости, но сколько нужно людей, он не сказал.

Ранее это подтверждал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он пояснил, что после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена.

А вот ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий уверен, что необходимо не только мобилизовать 500 тыс человек, но и потом ежемесячно набирать в Силы обороны еще по 20 тысяч. Он добавил, что нехватка людей в армии произошла из-за того, что темпы мобилизации населения за последние полтора года были снижены.