Известный писатель Остап Украинец мобилизовался (фото)

Будущий военный пока решает административные вопросы

Много представителей звездного шоубиза берут в руки оружие, чтобы защищать Родину. Недавно телеведущий Орест Дрималовский рассказал, как мотивировать мужчин приобщаться к военному делу, даже если они не имеют такого опыта.

Деятели украинской культуры также пополняют ряды ВСУ, держа не только культурный фронт в тонусе, но и думая о боях на передовой с коварным врагом. Недавно стало известно, что украинский писатель Остап Украинец мобилизовался, об этом он написал на странице Facebook.

Остап Украинец во время презентации

"Я окончательно мобилизовался, уже в учебном центре. Это значит, что вся мужская часть Гуманитарки пока в ВСУ. То есть видео в ближайшее время не будет. А книги будут, но ясно что медленнее. Всего в Гуманитарке осталась только Катя и на ней издательство. Я еще не знаю, что будет с моими текущими переводами, но, пожалуй, они не будут делаться. Сейчас разбираюсь, в какой части в конце концов буду служить и решаю админвопросы. Вроде есть вариант, но это еще в процессе. А там будет видно", — рассказал писатель.

Подписчики поддержали Остапа

Подписчики искренне поздравили новобранца, выразив свое уважение и пожелав божьей опеки, надежных друзей рядом, силы и добра на пути.

Ранее Телеграф писал, что Жадан поделился своими впечатлениями после концерта, который он провел с Мартой Липчей на Киевском вокзале для украинских военных. По словам певца, такие события дают ему силу и желание двигаться дальше.