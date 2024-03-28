"Принял для себя несложное решение": один из руководителей "Дії" мобилизовался в ряды ВСУ

Долг защищать Родину во время войны – это святое

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Он отметил, что желание присоединиться к армии было давно, но не отпускали срочные дела в Министерстве.

О своем решении Баник сообщил в Facebook. Он отметил, что идет не в Минобороны или Генштаб, и не собирается "сидеть в тылу".

"Всегда нужно быть последовательным в своих ценностях, слышать себя и быть откровенным с самим собой. Как говорится, принял для себя несложное решение. Желание идти в ВСУ было во мне давно, а бронирование никогда не было для меня чем-то решающим. Я долго откладывал это решение из-за неотложных рабочих задач, которые стояли перед нашей командой и передо мной", — сообщил один из руководителей "Дії".

Он добавил, что обязанность защищать Родину во время войны – это святое. По мнению Баника, в такие времена нужно быть сильными сплоченными и не давать страхам одерживать верх.

"Никто не создан для окопов, но и никто не защитит нашу землю кроме нас самих", — заметил он.

О том, в какую бригаду попадет после учений, Баник пообещал рассказать позже. Также он подчеркнул, что не увольняется из команды Минцифры, а просто заключил контракт на определенный период, а именно до конца особого состояния, до объявления демобилизации. После победы Украины Мстислав Баник пообещал вернуться к работе своей команды.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в ряды Госпогранслужбы мобилизовался ведущий 24 канала Артем Овдиенко. Он отправился на службу добровольно, воспользовавшись системой рекрутинга.