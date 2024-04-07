Игнор повестки: какой предусмотрен штраф за неявку в ТЦК

За игнорирование повестки руководитель ТЦК и СП может привлечь лицо к административной ответственности

Военнообязанные в Украине продолжают получать повестки не только лично в руки, но и находят их в почтовых ящиках или в дверях. За неявку в ТЦК по повестке предусмотрена ответственность.

Об этом Юрист юридической фирмы GRACERS Анастасия Цыбулько рассказала изданию "РБК-Украина". По ее словам, единственным способом узнать, выписали ли человеку штраф за неявку в ТЦК по повестке, если ее вбрасывали в почтовый ящик, является проверить, открыто ли исполнительное производство в Реестре исполнительных производств.

Также Цыбулько подчеркнула, что граждане могут проверять в "Дія", открыто ли по ним исполнительное производство.

"Обычно за игнорирование повестки руководитель ТЦК и СП может привлечь лицо к административной ответственности по ст. 210-1 КУоАП. Эта статья содержит наказание за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За нарушение этой статьи на человека может быть возложена обязанность уплатить штраф", – сказала юрист.

Какие штрафы предусмотрены за неявку в ТЦК по повестке

для граждан – от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн);

для должностных лиц – от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн до 5100 грн).

При повторном правонарушении размер штрафа возрастает:

для граждан – от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн до 5100 грн).

для должностных лиц – от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100 грн до 8500 грн).

При этом Цыбулько добавила, что вручение повестки, вложив ее в почтовый ящик, является незаконным в соответствии с действующим законодательством. Оплата этого штрафа будет означать, что человек признает свою вину в совершении этого правонарушения, хотя незаконные действия были совершены именно со стороны ТЦК и СП.

"Если такая ситуация снова повторится, то человеку выпишут еще больший штраф за повторное совершение правонарушения. Более того, Национальной полиции Украины будет предоставлено право осуществить в отношении такого лица административное задержание за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации", – предупредила юрист.

Она отметила, что во избежание этих последствий не стоит оплачивать такой штраф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев в апреле получить повестку с первую очередь.