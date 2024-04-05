Наказаний нет: Лубинец рассказал о судьбе скандалов с сотрудниками ТЦК

Руководители ТЦК, возможно, просто не хотят доводить дело до реального наказания военных

В Украине только за первые месяцы 2024 произошло более 300 случаев скандалов, связанных с незаконными действиями сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) Вооруженных сил Украины – от незаконного задержания на улице до избиения и принуждения к мобилизации. В том году их было более тысячи, однако ни в одном случае даже самые резонансные скандалы не повлекли за собой случае реальных наказаний виновных.

Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Суспільному". По его словам, есть очень много обращений и много случаев, в которых сотрудники ТЦК нарушают закон, но никакого наказания за это не было никому.

"Меня информируют, что открыто дисциплинарное производство, на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу, даже по максимально позорным случаям, реального наказания", — подчеркнул он.

По мнению Лубинца, проблема заключается в том, что руководители ТЦК, возможно, не хотят доводить дело до реального наказания военных. Они считают, что наказание может трактоваться по-разному, потому что среди украинцев часть поддерживает задержание уклонистов, а другая часть считает, что ТЦК нарушает права граждан. Но в любом случае военкоматчики должны действовать в правовом поле, а не делать, что заблагорассудится.

"Нужно давать юридическую оценку человеку, который отказывается от конституционной обязанности защищать государство. Но это не значит, что после задержания его можно бить, еще и снимать это. Установление виновности происходит на заседаниях суда. За всеми такими случаями наблюдают наши международные партнеры. Которые потом решают, оказывать ли Украине помощь или нет. Приближать ли Украину к вступлению в ЕС или нет", – резюмировал он.

Как ранее писал "Телеграф", жительница Хмельницкого обвинила сотрудников местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в угрозах и неоказании помощи ее сыну, который через два дня скончался в больнице. 2 апреля появилась официальная реакция Хмельницкого областного ТЦК и СП.

Напомним, ранее в СМИ распространялось сообщение, что мужчина застрелился из табельного оружия полицейского из-за того, что его забрали в ТЦК. Но эта версия не подтвердилась. У самоубийцы были психические расстройства.