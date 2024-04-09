Банковая мечтает, чтобы нас не было в Раде, — Ирина Геращенко о мобилизации, ФСБ в рясах и симпатии Стефанчука к мужчинам

В оппозиции уверяют, что готовы протянуть власти руку помощи

Оппозиционные силы в Верховной Раде оказались в неопределенном положении: пропрезидентская фракция, удерживая большинство мандатов, фактически не нуждается в необходимости компромисса с оппонентами при принятии решений. Соответственно, традиционная для демократии система сдерживаний и противовесов разбалансирована. И если в первые месяцы широкомасштабного вторжения оппозиция придерживалась негласного эмбарго на критику власти, то сейчас в парламенте раздаются уже откровенные претензии к действиям монобольшинства вплоть до судебных тяжб к спикеру.

Как продолжается это противостояние, почему глава ВР "закрыл" для оппозиции границы и как обломки ОПЗЖ вдруг стали союзниками власти? Эти и другие вопросы "Телеграф" обсудил с народной депутаткой, сопредседателем фракции "Европейская солидарность" Ириной Геращенко.

Закрытые границы

— Ирина, как понимаем, сейчас настоящая проблема для оппозиции состоит в том, что ее не выпускают в заграничные командировки. А как это происходит на практике, объясните.

— Я бы не сужала проблему только к командировкам. Большая проблема сегодня состоит в том, что конъюнктура мира меняется, и мы видим серьезное сужение поддержки Украины. Уже более полугода заблокировано голосование Конгрессом США критически необходимой для нас помощи. Кроме того, идут непростые дебаты в Европейском Союзе по созданию трибунала, заморозке российских активов и передаче их Украине. И очевидно, что работа с нашими международными партнерами нуждается в серьезной активизации, системном и профессиональном подходе.

Этот год является критическим для Украины, потому что это год выборов в более чем в 70 странах мира. И вы сами отдаете себе отчет, что во время избирательных кампаний страны сосредоточены на своих внутренних проблемах, а Украина отходит на второй план. Поэтому для нас очень важно работать активно на внешнем треке и это не о командировках, это вопрос межпарламентской дипломатии и усиления Украины.

У меня, начиная с сентября 2023 года, были заблокированы все мои международные командировки. К примеру, [спикер Верховной Рады Руслан] Стефанчук заблокировал мне в марте участие во всех международных женских форумах. Это не нормально. Более того, запрет участия в женских форумах я рассматриваю как сексизм. У мужчин с ОПЗЖ никаких проблем с выездом за границу нет. Они Стефанчуку нравятся, а вот женщины из Европейской солидарности у него вызывают раздражение.

— А с какими аргументами блокируется? Вы что-то слышите, какие-то объяснения.

— Нет никаких аргументов. Я официальный представитель "Европейской солидарности" в парламентской ассамблее ОБСЕ и мое участие в осенней сессии было заблокировано. Как это мотивируется? Никак! Глава парламента демонстрирует удивительную мелочность и теперь система такова: чтобы ты имел право принять участие в межпарламентской дипломатии, нужно получить 30 подписей.

Глава фракции должен поставить свою подпись, председатель комитета, первый заместитель председателя ВР, потом там еще 20 каких-то клерков. Появляется целая табличка, и когда-то она доходит до Стефанчука, а дальше он пишет что-то из серии "просмотрел", и бюрократическими волнами оно снова куда-то идет, и непонятно где исчезает.

Мы неоднократно писали запросы с требованием предоставить информацию, по каким критериям отпускают кого-то на конференцию, а кого-то – нет. И иногда звучат откровенно забавные объяснения, вроде того, что "Европейская солидарность" составляет 8% от общего состава парламента, значит, вы вправе быть только в 8% командировок. Ну, давайте мы, может, по весу еще депутатов взвесим или калории будем распределять по депутатам?

— Вы подавали на Стефанчука судебный иск. Какова его судьба?

— Я обратилась в НАБУ, потому что когда идет блокировка участия в постоянных делегациях, то считаю, что это месть за политическую позицию, "не такие" высказывания или голосования, а значит, может рассматриваться как предвзятое отношение и препятствование деятельности народного депутата. Обратилась в ГБР и Генпрокуратуру. В ГБР, НАБУ и Генпрокуратуре ответили, что не видят оснований для возбуждения уголовного производства. Мы сейчас с адвокатом работаем над тем, чтобы оспорить это решение.

Но по девяти эпизодам (по мне только) приняты жалобы в Киевском окружном административном суде. И так же мои коллеги Мария Ионова и Иванна Климпуш-Цинцадзе, а также Владимир Арьев и Алексей Гончаренко подали такие иски. Они приняты к рассмотрению и, к сожалению, сейчас этот суд перегружен делами, поэтому варианта быстрого рассмотрения нет. Думаю, Руслан Стефанчук это знает, потому продолжает злоупотреблять властью.

— В конце февраля Петр Порошенко подавал письмо-жалобу еврокомиссару по вопросам расширения ЕС по притеснениям оппозиции в Украине…

— Это не жалоба, это констатация факта…

— Тем не менее, Ольга Стефанишина (вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. — Ред.) назвала тогда такое поведение "циничным" и что это создает препятствия и даже блокирует вступление Украины в ЕС. Как вы можете прокомментировать?

— У нас интересно происходит, когда с ног на голову ставится проблема. У нас есть проблема со свободой слова (на Единый телемарафон выделяют 2 миллиарда, на эти олигархические телеканалы), у нас есть проблема с допуском журналистов в парламент, отсутствует парламентский плюрализм и многопартийность. И мы это говорим сначала непублично, а как только проблемы выходят наружу… Ах, вы такие бессовестные, как вы посмели?

А как вы посмели превращать страну в автократию? Письмо – это последствия серьезнейшей проблемы в Украине: у нас демократическая страна, а в ней появляются автократические тенденции.

Когда во власти критикуют определенные действия "Европейской солидарности", я хотела бы сказать, что очень важно разобраться в причинах. И устранить причины. Тогда не будет последствий.

Безуглая – "торпеда"

— А как вам законопроект авторства Безуглой и Третьяковой об уголовной ответственности для тех, кто присваивает государственные функции? Когда поднялся резонанс, Безуглая перевела это в шутку. Этот законопроект действительно такая специфическая шутка?

— Во-первых, безусловно, это бред. Во-вторых, это диктаторский законопроект. В-третьих, я не верю в то, что Марьяна Безуглая самостоятельная. Я считаю, что власть технологически запускает ее очень часто как "торпеду", чтобы прощупать почву по тому или иному поводу, замерить "температуру по палате" и дальше двигаться. Думаю, это продолжение истории Банковой, потому что Руслан Стефанчук не сам стоит за блокированием межпарламентской деятельности депутатов. Это позиция Банковой и здесь была попытка понять, где еще можно закрутить гайки.

— Вы, кстати, внимательно следите за тем, чтобы Безуглая вышла из фракции "Слуга народа", как она обещала ранее. Почему такое внимание? У вас к ней личная неприязнь?

— Я не слежу за ее выходом из фракции. Это мне вообще совершенно неинтересно. Проблема масштабнее: во что превратился нынешний парламент. Есть регламент и есть, например, зарегистрированное постановление об отзыве госпожи Безуглой с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности и обороне. Автор этого постановления не Геращенко, не Порошенко, а комитет. У кого в комитете большинство? У "Слуги народа". То есть это позиция самих "слуг". И это значит, что даже внутри фракции СН депутаты осознают, что определенная депутат представляет опасность, нарушает стандарты работы в комитете.

Было бы, например, зарегистрировано постановление об отзыве Геращенко с какой-либо должности в комитете — такое постановление проголосовали бы мгновенно, собрали внеочередную сессию. А если бы в отношении Порошенко было такое постановление? Ночью бы пришли, пешком бы пригнали. Почему же тогда по Марьяне полгода это постановление валяется и все закрывают глаза на регламент?

Как все было: Ярослав Железняк (нардеп от партии "Голос". — Ред.) в зале задавал вопрос: почему Марьяна выступает от "Слуги народа", если она вышла из фракции. И тут [первый заместитель председателя ВР Александр] Корниенко говорит: ничего подобного она не выходила из фракции, заявлений таких не было. Ну, значит, она лгунья. Но нас это не интересует. Это проблемы "Слуги народа", кого они туда набрали. Единственное, что проблема кадрового состава их фракции стала проблемой страны.

— Госпожа Безуглая, кстати, недавно заявляла, что если бы Петра Порошенко избрали на второй срок в 2019 году, широкомасштабного вторжения не было бы. Согласны?

— Я точно знаю, что наша команда с 2014 года готовилась дать отпор врагам. Порошенко и наша команда начали реформу ВСУ, модернизацию армии, ракетные программы. Я помню, какую критику мы получали за военные парады, мол, война, а здесь военные парады. Парады – это демонстрация нашей мощи. Было много сделано для того, чтобы 2022 мы встретили с другой армией, чем в 2014 году. Мы никогда не "ржали" со слов "а то Путин нападет".

— В первые месяцы широкомасштабного вторжения мы наблюдали негласное эмбарго от оппозиции на критику президента…

— Мне кажется, мы и сейчас сдерживаемся.

— Так, по вашему мнению, пришло время снять это эмбарго?

— Я считаю, что в этом году украинская государственность в такой же угрозе и опасности, как и в 2022 году. В 2022 году была сильная мотивация многих добровольцев идти в ВСУ, а сегодня, возможно, в армии больше оружия, но у нас за эти два года очень большие потери. Враг не изменил своих целей уничтожения Украины. У нас тяжелая ситуация в экономике, у нас уничтожена энергетическая система. Все это требует профессиональных ответов, как мы двигаемся дальше.

Тем временем власть все время накрывают коррупционные скандалы, ощутимый институциональный управленческий кризис. Не замечать это невозможно и неправильно. Осознавая стоящие перед страной вызовы, мы неоднократно протягивали властям руку помощи, призывали реформировать коалицию, говорим о необходимости правительства национального спасения. Что мы слышим в ответ? Унижение?

Президент Зеленский – первый президент, вообще не общающийся с парламентом. Все президенты парламенты не любят, не только украинские. Парламент – это всегда критика, дискуссии. Но все считаются с парламентом, потому что это срез общества.

А президент Зеленский однажды встречался с лидерами фракций 24 февраля 2022 года и все. И это очень неправильно. Мы должны общаться, искать компромисс, строить настоящее, а не фасадное единство. Вокруг ВСУ и европейских ценностей. Потому я бы сказала, что мы не критикуем, а констатируем.

Вот представьте себе, что нет "Европейской солидарности" в парламенте. Это была бы мечта Банковой и власти, потому что все остальные молчат. Нас народ избрал для того, чтобы контролировать власть и даже во время войны это не изменилось. И если во власти есть коррупция, она позволяет себе авторитарные тенденции, то мы должны об этом говорить. Это не личные конфликты, а мировоззренческие дискуссии. "Европейская солидарность" как патриотическая государственная сила констатирует, а не критикует, мы озвучиваем проблемы и, кстати, всегда предлагаем свое видение их решения.

ФСБ в рясах

— Законопроект о запрете Московской церкви. В прошлом году он был принят в первом чтении, но его до сих пор не выносят в зал ко второму чтению. Почему? Кто в парламенте против?

— Там несколько тысяч поправок, в основном от ОПЗЖ. Я считаю, что нужно немедленно "входить" во второе чтение и идти по этим поправкам. И, таким образом, в течение нескольких пленарных дней мы рассмотрели бы и проголосовали за этот законопроект. Почему его не выносят в сессионный зал? Это загадка. Мы неоднократно обращались к Стефанчуку, монобольшинству, но эту историю откровенно блокируют.

Нам рассказывали, что это может повлиять на позицию республиканцев, много внимания уделяющим консервативным ценностям, а Россия продолжает запускать информацию по всему миру, что в Украине есть гонения на верующих. Так, может, мы просто делегируем в США украинских священнослужителей, пасторов, в том числе, с оккупированных территорий, чтобы они рассказали о зверствах россиян, которые те совершали? Я бы поступила так.

Надо не блокировать закон, а организовать профессиональную информационную кампанию, объяснить, какие угрозы национальной безопасности Украины создает наличие ФСБшного филиала в рясах и что единственной угрозой для верующих и церкви является страна-оккупант, которая разрушает храмы, убивает священников и прихожан.

— То есть проблема в том, что власть смотрит на позицию США , а не в том, что среди монобольшинства есть сторонники Московской церкви?

— Стефанчук действительно делает шаги, чтобы этот законопроект вынести на повестку дня, но серьезной поддержки среди самих "слуг" нет. Думаю, что в "Слуге народа" и у их сателлитов из ОПЗЖ есть серьезное лобби УПЦ.

— Мы сейчас видим сложившуюся кризисную ситуацию с мобилизацией. Как вы думаете, как произошла такая метаморфоза от очередей в военкоматы в 2022 году до хватания людей на улицах?

— Я считаю, что большая проблема состоит в том, что президент самоустранился от этого вопроса. Он Верховный Главнокомандующий и уже десять раз Верховная Рада голосовала за продление мобилизации и срока действия военного положения. Когда это подается от президента, более 300 голосов и все за это голосуют.

А что происходит сейчас? По конституционным полномочиям именно Верховный Главнокомандующий отвечает за мобилизацию. А президент не просто не подал этот законопроект, он даже ни разу не выразил своей позиции, как видит изменения в процесс мобилизации. Но ведь только президент и участники Ставки знают все детали нашего стратегического замысла, наших военных планов.

Я понимаю, что тактика Банковой озвучивать только положительные новости, а мобилизация очень сложный, непопулярный вопрос. Но ведь нельзя от него самоустраниться.

— "Европейская солидарность" концептуально будет поддерживать мобилизационный законопроект?

— Для нас очень важны поправки. Концептуальные для нас нормы – четкие сроки демобилизации, мотивация для службы в ВСУ, рекрутинг. Мы много общаемся с военными, и когда ты приезжаешь в подразделения, то ребята спрашивают: "Когда нас заменят?" Мобилизация должна быть справедлива. Не может быть так, что силовые структуры имеют 100% бронь. В законопроекте нужно вычистить определенные нормы, имеющие коррупционные риски, нарушения по правам человека. Поэтому нашу позицию по голосованию мы озвучим после того, как комитет составит полную таблицу и будут видны поддержанные поправки.

— Что нужно сделать, чтобы кончилась война?

— Трудный вопрос… Каждый вкладывает для себя свое значение, что такое "окончание войны". Для многих семей она никогда не закончится, потому что они потеряли своих родных и это горе с ними навсегда. Для меня окончание войны – вступление Украины в ЕС и НАТО. Наше вступление в НАТО может обезопасить Украину от будущих войн и сохранить миллионы жизней украинцев.