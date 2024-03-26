Свят-свят-свят: вице-спикер Рады открестилась от Безуглой. Стали известны причины
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В сети с юмором отреагировали на ситуацию
Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая попала в новый скандал из-за законопроекта №11104, снова оказалась в центре внимания. Она откликнулась на вакансию в команду вице-спикера ВРУ Елена Кондратюк, но та от нее открестилась.
Их беседа состоялась в комментариях в сети Facebook.
Елена Кондратюк сообщила, что набирает в свою команду SMM-специалистов. Главные качества — амбициозность и любознательность. Марьяна Безуглая одной из первых откликнулась на вакансию, но ее кандидатура не подошла.
"Свят, свят, свят", — написала вице-спикер ВРУ, уточнив, что у нее и так много работы.
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк пошутил, что с приходом Марьяны Безуглой "контент был бы вирусным". А адвокат и по совместительству офицер ВСУ Алексей Шевчук на вопрос о том, какую цель преследует Марьяна Безуглая пошутил, что "у самурая нет цели, у самурая только путь".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко попал в скандал. Он заявил, что диктатура в Украине может стать эффективным инструментом, чтобы победить Россию.