Зеленский выступил с заявлением по поводу онлайн казино в Украине

Судьба игровых платформ может решиться уже на следующей неделе

Владимир Зеленский отреагировал на петицию по ограничению работы онлайн казино, которая набрала необходимое количество голосов за рекордный срок. Президент отметил, что в Украине будет урегулирован вопрос работы этих виртуальных заведений.

Соответствующее заявление глава государства сделал в своем традиционном видеообращении к гражданам. Петиция собрала 25 000 голосов всего за один день.

"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино – онлайн платформ игральных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества. Поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифри и секретарю СНБО собрать мне всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение", — отметил глава государства.

Петицию об "Ограничениях работы онлайн казино" опубликовал на соответствующем сайте военнослужащий 59-й бригады Павел Петриченко. По его словам, игорный бизнес наносит большой ущерб украинской армии и украинскому обществу.

"Военнослужащие уже третий год находятся далеко от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, а потому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль. Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и побратимам ", — говорится в петиции.

Чтобы урегулировать этот вопрос, автор петиции обратился к президенту с просьбой, внести в Верховную Раду Украины безотлагательный законопроект, предусматривающий запрет азартных игр и доступ к онлайн казино для военнослужащих на время особого положения в стране, а также рекламу таких игр с использованием символики ВСУ и других символов, связанных с войной и армией.

С полным текстом петиции можно ознакомиться по ссылке. Стоит отметить, что петиция была опубликована на сайте сегодня, 29 марта, и собрала необходимые 25 тысяч голосов за рекордно короткий срок.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что БЭБ подтвердило информацию нашего издания о махинациях онлайн казино КОСМОЛОТ. Бюджет Украины недополучил около 1,2 млрд. грн.