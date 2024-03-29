Зеленский выступил с заявлением по поводу онлайн казино в Украине
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Судьба игровых платформ может решиться уже на следующей неделе
Владимир Зеленский отреагировал на петицию по ограничению работы онлайн казино, которая набрала необходимое количество голосов за рекордный срок. Президент отметил, что в Украине будет урегулирован вопрос работы этих виртуальных заведений.
Соответствующее заявление глава государства сделал в своем традиционном видеообращении к гражданам. Петиция собрала 25 000 голосов всего за один день.
"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино – онлайн платформ игральных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества. Поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифри и секретарю СНБО собрать мне всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение", — отметил глава государства.
Петицию об "Ограничениях работы онлайн казино" опубликовал на соответствующем сайте военнослужащий 59-й бригады Павел Петриченко. По его словам, игорный бизнес наносит большой ущерб украинской армии и украинскому обществу.
"Военнослужащие уже третий год находятся далеко от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, а потому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль. Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и побратимам ", — говорится в петиции.
Чтобы урегулировать этот вопрос, автор петиции обратился к президенту с просьбой, внести в Верховную Раду Украины безотлагательный законопроект, предусматривающий запрет азартных игр и доступ к онлайн казино для военнослужащих на время особого положения в стране, а также рекламу таких игр с использованием символики ВСУ и других символов, связанных с войной и армией.
С полным текстом петиции можно ознакомиться по ссылке. Стоит отметить, что петиция была опубликована на сайте сегодня, 29 марта, и собрала необходимые 25 тысяч голосов за рекордно короткий срок.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что БЭБ подтвердило информацию нашего издания о махинациях онлайн казино КОСМОЛОТ. Бюджет Украины недополучил около 1,2 млрд. грн.