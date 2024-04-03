Слухи об "эпидемии" азартных игр в ВСУ докатились до Запада: что пишут СМИ

Украинские власти будут искать способы обуздать пристрастие к азартным играм

Слухи о том, что ВСУ якобы захватила эпидемия азартных игр докатились до Запада. Там указывают на опасность того, что военные, часто проводящие долгие часы вне боевых действий, тратят большую часть своей ежемесячной зарплаты на игровые онлайн-платформы на мобильных телефонах.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на петицию военного 59-ой бригады Павла Петриченко. Там отмечают, что военнослужащие на фронте могут зарабатывать около 100 000 гривен (2500 долларов США) в месяц, что в пять раз превышает среднюю зарплату в Украине. Но в это же время, указывается в статье, некоторые тратят свои заработки на азартные игры, берут кредиты для покрытия долга, а иногда и закладывают военную технику, такую как дроны и тепловизионные камеры для погашения платежей.

"Для многих из них азартные игры становятся единственным способом борьбы со стрессом, быстро вызывая дофаминовую зависимость и разрушая самодисциплину", — цитируют журналисты петицию.

В материале также упоминается риск того, что российские операторы онлайн-казино будут нацеливаться на клиентов с помощью рекламы, предназначенной для обеспечения доступа к личным данным как военнослужащих, так и гражданских лиц. В петиции говорится, что солдаты-должники являются объектом манипуляционных кампаний, проводимых российской разведкой.

Bloomberg отмечает, что президент Владимир Зеленский уже отреагировал на петицию, заявив, что он встретился с высокопоставленными чиновниками службы безопасности, чтобы обсудить проблему азартных игр на передовой.

"Мы готовим соответствующие шаги, которые добавят необходимый контроль над отраслью и помогут должным образом защитить интересы общества", — сказал тогда Зеленский.

Также журналисты отметили сообщение украинского депутата Ярослава Железняка, который заявил, что парламентский комитет соберется для обсуждения законопроекта, вводящего более строгий контроль над игорной индустрией, включая определение последствий незаконной рекламы.

"Украинские власти будут искать способы обуздать пристрастие к азартным играм среди военнослужащих, поскольку растет обеспокоенность тем, что игровая деятельность подрывает моральный дух и представляет угрозу безопасности", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что онлайн-казино КОСМОЛОТ подозревают в уклонении от налогов.