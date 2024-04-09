"А якудза?" РФ заявила, что в Украину приедут воевать члены наркокартелей из Америки, в соцсетях хохочут

Пропагандистские издания страны-террористки распространили странное заявление спецслужбы

В России обвиняют Соединенные Штаты Америки (США) в вербовке членов латиноамериканских наркокартелей для дальнейшей отправки на войну в Украину. Они якобы прибудут в зону боевых действий летом 2024 года.

Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) РФ. Сообщение спецслужбы опубликовали вечером 9 апреля российские пропагандистские издания.

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"США этим летом планируют отправить в Украину первую партию из сотен членов латиноамериканских наркокартелей", — говорится в сообщении СВР.

По заявлению российской спецслужбы, вербовкой якобы занимаются американские частные военные компании (ЧВК). Они это как будто делают под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США.

Пользователи соцсетей бурно восприняли эту "новость". Некоторые из них пишут, что это было бы неплохо, будь правдой, а другие откровенно насмехаются над россиянами.

На самом же деле мы знаем, что это именно РФ ищет наемников по всему миру. Чаще всего она вербует граждан африканских и азиатских стран. Их используют как пушечное мясо. По данным Центра национального сопротивления, в составе ВС РФ более 10 тысяч наемников из стран Африки и Азии.

Ранее "Телеграф" писал, почему ВСУ не нужны наемники. Доброволец российско-украинской войны Евгений Дикий обратил внимание на мотивацию.

У наемников нет жажды победы над Россией, потому что они стремятся заработать денег. Поэтому Украину это не устраивает. Однако есть еще несколько важных моментов.