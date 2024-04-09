"А якудза?" РФ заявила, що в Україну приїдуть воювати члени наркокартелей з Америки, у соцмережах регочуть

Пропагандистські видання країни-терористки поширили дивну заяву спецслужби

У Росії звинувачують Сполучені Штати Америки (США) у вербуванні членів латиноамериканських наркокартелей задля подальшого відправлення на війну в Україну. Вони нібито прибудуть у зону бойових дій влітку 2024 року.

Про це заявила Служба зовнішньої розвідки (СЗР) РФ Повідомлення спецслужби опублікували увечері 9 квітня російські пропагандистські видання.

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"США цього літа планують відправити в Україну першу партію із сотень членів латиноамериканських наркокартелів", ― йдеться у повідомленні СЗР.

За заявою російської спецслужби, вербуванням нібито займаються американські приватні військові компанії (ПВК). Вони це ніби роблять під керівництвом Управління боротьби з наркотиками та ФБР США.

Користувачі соцмереж бурхливо сприйняли цю "новину". Деякі з них пишуть, що це було б непогано, якби було правдою, а інші відверто насміхаються над росіянами.

Насправді ж ми знаємо, що це саме РФ шукає найманців по усьому світу. Найчастіше вона вербує громадян африканських та азійських країн. Їх використовують як гарматне м’ясо. За даними Центру національного спротиву, у складі ЗС РФ понад 10 тисяч найманців з держав Африки та Азії.

Раніше "Телеграф" писав, чому ЗСУ не потрібні найманці. Доброволець російсько-української війни Євген Дикий звернув увагу на мотивацію.

У найманців немає жаги до перемоги над Росією, бо вони прагнуть заробити грошей. Тому Україну це не влаштовує. Проте є ще декілька важливих моментів.