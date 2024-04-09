Ваши предки очаровывали своим пением, если у вас такая фамилия: перечень от языковеда

Местных певцов уважали

Ваша фамилия может рассказать что-то важное о вашем первопредке. Он мог быть богатым и успешным, или иметь прекрасный голос и острый слух, а потому очаровывал своим пением всех вокруг.

Певцов в древности уважали, потому что песня была важной культурной составляющей. Языковед Юлиан Редько в работе "Современные украинские фамилии" перечислил родовые имена, которые давали людям с отличным голосом.

На поющего первопредка укажут такие родовые имена как Капелистый, Пивец, Спивак и Спиваковский. Голос родоначальника являлся его главной особенностью.

Иногда поющим людям могли дать и другие прозвища, связанные с музыкой. Этот список шире:

Музыка ;

; Музычка ;

; Музыченко ;

; Музычук ;

; Гудак.

Однако не все поющие люди имели к тому талант. Если же голос был недостаточно хорошим, то могли дать такие насмешливые фамилии как Дармограй и Лихограй.

Родовые имена также могут пойти от названия музыкального инструмента. Список этих фамилий очень широк. Наиболее известные такие родовые имена как Кобзарь, Скрипка, Скрипниченко, Скрипник, Дударь, Скрипач, Цымбалюк и другие.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие фамилии носят потомки первопредка с "золотыми руками". Если у вас есть родовое имя из списка, то можете гордиться родоначальником. Он мог смастерить и отремонтировать все что угодно.