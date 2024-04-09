Ваши предки очаровывали своим пением, если у вас такая фамилия: перечень от языковеда
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Местных певцов уважали
Ваша фамилия может рассказать что-то важное о вашем первопредке. Он мог быть богатым и успешным, или иметь прекрасный голос и острый слух, а потому очаровывал своим пением всех вокруг.
Певцов в древности уважали, потому что песня была важной культурной составляющей. Языковед Юлиан Редько в работе "Современные украинские фамилии" перечислил родовые имена, которые давали людям с отличным голосом.
На поющего первопредка укажут такие родовые имена как Капелистый, Пивец, Спивак и Спиваковский. Голос родоначальника являлся его главной особенностью.
Иногда поющим людям могли дать и другие прозвища, связанные с музыкой. Этот список шире:
- Музыка;
- Музычка;
- Музыченко;
- Музычук;
- Гудак.
Однако не все поющие люди имели к тому талант. Если же голос был недостаточно хорошим, то могли дать такие насмешливые фамилии как Дармограй и Лихограй.
Родовые имена также могут пойти от названия музыкального инструмента. Список этих фамилий очень широк. Наиболее известные такие родовые имена как Кобзарь, Скрипка, Скрипниченко, Скрипник, Дударь, Скрипач, Цымбалюк и другие.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие фамилии носят потомки первопредка с "золотыми руками". Если у вас есть родовое имя из списка, то можете гордиться родоначальником. Он мог смастерить и отремонтировать все что угодно.