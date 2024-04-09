Ваші предки зачаровували своїм співом, якщо маєте таке прізвище: перелік від мовознавця

Місцевих співаків поважали

Ваше прізвище може розповісти щось важливе про вашого першопредка. Він міг бути багатим та успішним, або мати чудовий голос та гострий слух, і тому зачаровував своїм співом усіх навколо.

Співаків у давнину поважали, бо пісня була важливою культурною складовою. Мовознавець Юліан Редько у роботі "Сучасні українські прізвища" перерахував родові імена, які давали людям з чудовим голосом.

На співочого першопредка вкажуть такі родові імена як Капелистий, Півець, Співак та Співаковський. Голос родоначальника був його головною особливістю.

Інколи людям, які співали, могли дати й інші прізвиська, пов’язані з музикою. Цей перелік ширший:

Музика ;

; Музичка ;

; Музиченко ;

; Музичук ;

; Гудак.

Проте не всі люди, які співали, мали до того хист. Якщо ж голос був недостатньо гарним, то могли дати такі глузливі прізвища як Дармограй та Лихограй.

Родові імена також можуть бути похідними від назви музичного інструменту. Перелік цих прізвищ дуже широкий. Найбільш відомими є такі родові імена як Кобзар, Скрипка, Скрипниченко, Скрипник, Дудар, Скрипаль, Цимбалюк та інші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які прізвища носять потомки першопредка з "золотими руками". Якщо маєте родове ім’я з переліку, то можете пишатись родоначальником. Він міг змайструвати та відремонтувати все що завгодно.