Экс-нардепа-Джеймса Бонда поймали во время бегства за границу. Подозревают работу на Россию

Бывшему политику грозит тюремное заключение

Служба безопасности Украины задержала бывшего народного депутата-"регионала" на попытке побега из страны. Его поймали вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области, откуда 60-летний фигурант хотел уехать в соседнюю страну как гражданин непризывного возраста.

Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что в 2020 году он депутатом горсовета Бахмута от запретного в Украине ОПЗЖ.

"После захвата части региона фигурант пошел на сотрудничество с врагом и перерегистрировал собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. Кроме того, он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения", — говорится в сообщении.

Депутат переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в отдаленном режиме. Он распорядился регулярно платить средства в бюджет России в виде "налогов" и "сборов". Таким образом он буквально финансировал военно-промышленный комплекс страны-агрессора и ее оккупационные группировки, которые сейчас воюют против Украины.

"Кроме того, злоумышленник публично оправдывал вооруженную агрессию России, о чем неоднократно рассказывал в чатах прокремлевских Телеграмм-каналов.Впоследствии злоумышленник решил скрыться за границу", — подчеркнули в пресс-службе.

В ходе обысков у бывшего депутата изъяли мобильный телефон и черновые записи с поличным.

Ему было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения.

По данным издания "Украинская правда", которое ссылается на собственные источники, речь идет о бывшем народном депутате от запрещенной Партии регионов Владиславе Лукьянове.

Что известно о Владиславе Лукьянове

Родился 21 февраля 1964 года в городе Константиновка Донецкой области.

С 1994 по 1995 год — руководитель управления инвестиций АО "Керамет". В 1995 году основал кампанию "Финфорт" ("Фінансова фортеця"), которую возглавлял до 2006 года.

Затем в 1998 году Владислав Лукьянов стал депутатом Донецкого областного совета.

В 2006 году был избран нардепом от Партии регионов. Затем в 2007 снова стал депутатов и далее в 2012 году.

Он был одним из публичных спикеров Виктора Януковича. После Майдана Лукьянов вернулся на Донбасс и весной 2014 года он поддерживал боевиков и сепаратистов в ходе захвата ими органов власти.

В 2012 году на сайте политика появился календарь с изображением Лукьянова в образе Джеймса Бонда.

"У Бонда нет изъянов. Наш Бонд — Владислав Лукьянов", — было написано на календаре.

В сети не упустили момент, чтобы отметить, что "Джеймс Бонд уже не тот".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ раскрыла деятельность пророссийских агитаторов сразу в нескольких областях Украины. Среди них оказался также бывший депутат от ОПЗЖ.