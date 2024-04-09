НАБУ провело обыски у экс-главы одной из областей: все из-за "фитнес-тренерши на миллиард"

Фирма Яны Хлант получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области

У экс-председателя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски. Он фигурирует по делу о фитнес-тренерше Яне Хлант, ее фирма во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области.

Об этом пишет "Украинская правда", опираясь на слова собеседника в антикоррупционных органах и политических кругах. Известно, что следственные действия проходили на прошлой неделе.

Пока другие подробности дела, а также результаты обыска не разглашаются.

Напомним, что в ноябре 2022 года было обнародовано расследование о том, что Днепропетровская ОВА заплатила 1,5 миллиарда гривен фирме "Будінвест інжиніринг". И это только за время полномасштабного вторжения России. Фирма принадлежит фитнес-тренерше Яне Хлант, якобы имевшей близкие связи с руководителем ОВА Валентином Резниченко и менеджером братьев Дубинских, которых ФБР разыскивает за финансовые махинации в США.

По факту этого дела САП зарегистрировала уголовное производство. Затем 24 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных военных администраций, в частности, уволил председателя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Ранее "Телеграф" писал, что скандальному экс-главе Днепропетровщины Резниченку "открыли дорогу" для выезда из Украины.