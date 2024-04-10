Екснардепа-Джеймса Бонда спіймали під час втечі за кордон. Підозрюють роботу на Росію

Колишньому політику загрожує ув’язнення

Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата-"регіонала" на спробі втечі із країни. Його спіймали поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині, звідки 60-річний фігурант хотів виїхати до сусідньої країни як громадянин непризовного віку.

Про це у середу, 10 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ. Зазначається, що у 2020 році він є депутатом міськради Бахмута від забороненого в Україні ОПЗЖ.

"Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і перереєстрував власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ повний доступ до обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення", — йдеться в повідомленні. .

Депутат переїхав на підконтрольну Україні територію та керував компанією у віддаленому режимі. Він розпорядився регулярно платити кошти до бюджету Росії у вигляді "податків" та "зборів". Таким чином, він буквально фінансував військово-промисловий комплекс країни-агресора та її окупаційні угруповання, які зараз воюють проти України.

"Крім того, зловмисник публічно виправдовував збройну агресію Росії, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів. Згодом зловмисник вирішив сховатися за кордон", — наголосили у пресслужбі.

Під час обшуків у колишнього депутата вилучили мобільний телефон і чернові записи на місці злочину.

Йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує покарання у вигляді ув’язнення.

За даними видання "Українська правда", яке посилається на власні джерела, йдеться про колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів Владислава Лук’янова.

Що відомо про Владислава Лук’янова

Народився 21 лютого 1964 року у місті Костянтинівка Донецької області.

З 1994 по 1995 рік — керівник управління інвестицій АТ "Керамет". 1995 року заснував кампанію "Фінфорт" ("Фінансова фортеця"), яку очолював до 2006 року.

Потім 1998 року Владислав Лук’янов став депутатом Донецької обласної ради.

2006 року був обраний нардепом від Партії регіонів. Потім у 2007 році знову став депутатів і далі у 2012 році.

Він був одним із публічних спікерів Віктора Януковича. Після Майдану Лук’янов повернувся на Донбас і навесні 2014 року він підтримував бойовиків та сепаратистів під час захоплення ними органів влади.

У 2012 році на сайті політика з’явився календар із зображенням Лук’янова в образі Джеймса Бонда.

"У Бонда нет изъянов Наш Бонд — Владислав Лукьянов", — було написано на календарі.

У мережі не проґавили момент, щоб відзначити, що "Джеймс Бонд вже не той".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ розкрила діяльність проросійських агітаторів одразу у кількох областях України. Серед них був також колишній депутат від ОПЗЖ.