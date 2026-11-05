Тонкий знак… Почему украинскую и российскую делегации посадили рядом в Белом доме

Все внимание и камеры были направлены на Меланию Трамп, но есть нюанс

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Украинскую и российскую делегации не случайно посадили по одну сторону на встрече с Меланией Трамп в Белом доме. Этот шаг может быть важным сигналом об отношениях между Украиной и Россией.

Именно такое предположение сделал искусственный интеллект, анализируя ситуацию в Вашингтоне. Отметим, что украинскую сторону на встрече представили уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, от РФ участвовали специальный представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

Искусственный интеллект говорит, что расположение участников с одной стороны стола имеет определенное значение. Здесь дело не только в дипломатии и протоколах Белого дома, в частности:

Модель "Модератор и сторона конфликта". То есть, две стороны конфликта садятся по одну сторону стола, а с другой стороны модератор встречи — США. Дипломатически это подчеркивает, что Белый дом позиционирует себя как арбитр или принимающую сторону, которая слушает или координирует обе стороны одновременно, а не часть одной из них.

То есть, две стороны конфликта садятся по одну сторону стола, а с другой стороны модератор встречи — США. Дипломатически это подчеркивает, что Белый дом позиционирует себя как арбитр или принимающую сторону, которая слушает или координирует обе стороны одновременно, а не часть одной из них. Отсутствие статуса "равных противоборствующих сторон". Обычно на переговорах делегации садятся друг напротив друга, что символизирует противостояние. Но отказ от такого размещения визуально снимает конфронтационный подтекст и превращает встречу с "переговоров врагов" в "рабочий брифинг/подведение итогов".

Демонстрация достигнутого консенсуса. По дипломатическому этикету Белого дома, когда делегации должностных лиц возводят по одну сторону стола, это визуальный сигнал: "По обсуждаемому вопросу стороны уже достигли согласия или общей позиции и действуют как участники одного процесса". В контексте встречи 5 ноября речь идет о договоренностях по эвакуации и локальному мониторингу.

По дипломатическому этикету Белого дома, когда делегации должностных лиц возводят по одну сторону стола, это визуальный сигнал: "По обсуждаемому вопросу стороны уже достигли согласия или общей позиции и действуют как участники одного процесса". В контексте встречи 5 ноября речь идет о договоренностях по эвакуации и локальному мониторингу. Американский центр внимания. То есть США на этой встрече заняли абсолютную доминирующую позицию — все внимание и камеры были направлены на центр (Меланию Трамп или представителей США), а делегации воспринимаются как приглашенные участники одного проекта.

Арахамия и Дмитриев на встрече в Белом доме

Выходит, что такая рассадка украинской и российской делегаций — это не случайность. Этот шаг может означать перевод встречи с формата "острого спора врагов" в формат "общей отчетности перед медиатором".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что как Мелания Трамп опозорила российского омбудсмена.