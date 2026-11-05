Почему Зеленский хочет встречи с Путиным: Кулеба назвал 2 причины

Также дипломат объяснил, что для Путина является красной линией

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Заявление о готовности к встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным является частью дипломатической борьбы. Ее суть — переложить на другую сторону ответственность за то, что переговоры не проходят.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своем YouTube канале. Он объяснил, почему Зеленский настаивает на личном разговоре с Путиным и стоит ли расценивать требования Кремля только как переговорную тактику.

Что стоит за заявлениями о встрече

По словам Кулебы, Зеленский демонстрирует готовность к переговорам, поскольку Украине следует сохранять конструктивную позицию. Заявление о желании лично говорить с Путиным показывает, что украинский президент открыт для диалога.

В то же время, глава РФ, по мнению экс-министра, не хочет встречаться с Зеленским, но также пытается избежать ответственности за отсутствие встречи. Потому и предлагает украинскому президенту приехать в Москву.

"И суть этой дипломатической игры состоит в том, чтобы ответственность лежала не на тебе, а на другом", — пояснил Кулеба.

Он считает, что подобный обмен заявлениями может повторяться до бесконечности, ведь это часть правил дипломатической борьбы.

Почему Зеленский стремится к личному разговору

Кулеба связывает желание украинского президента встретиться с Путиным также с его подходом к решению сложных вопросов. По оценке экс-министра, Зеленский входит в число лидеров, которые считают, что самые сложные проблемы решают личности, а не системы.

Кроме того, президент Украины убежден, что в России только один человек, с которым можно о чем-то договариваться, — Путин. Само сочетание этих двух убеждений, объяснил Кулеба, и побуждает Зеленского стремиться к прямому разговору.

Может ли Путин отступить от своих требований

Дипломат отметил, что в переговорах существует тактика выдвижения максимальных, заведомо завышенных условий. Впоследствии стороны могут от них уйти, чтобы достичь договоренности. Поэтому озвученные требования не всегда являются красными линиями.

Оценивать намерения участника переговоров, по словам Кулебы, нужно учитывая его логику и мотивы, а не только публичные заявления.

Однако в случае российского диктатора бывший глава МИД не ожидает такого отступления, в частности, от требований относительно территории Донбасса.

"Что касается Путина, конкретно я считаю, что он не отступится. Для него это красная линия. Для него вообще Украина — красная линия", — заявил Кулеба.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Главой делегации РФ останется Владимир Мединский. "Телеграф" разбирался, почему из-за него они бессмысленны.