В пенсии по инвалидности могут отказать в нескольких случаях: что делать

Назначение выплат регулируется законодательством Украины

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Украинцы с инвалидностью имеют право на государственную пенсию, однако для получения выплат необходимо выполнить установленные законодательством требования. В то же время, есть случаи, когда заявителю могут отказать в назначении пенсии.

При оформлении выплат важно предоставить все документы, подтверждающие право на пенсионное обеспечение и иметь необходимый страховой стаж. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

При каких условиях могут отказать в назначении пенсии по инвалидности

У ПФУ есть два основания, чтобы отказать гражданину в назначении выплат. Это может произойти:

если у человека нет законного права на пенсию по инвалидности;

если заявитель не предоставил полный пакет необходимых документов.

В то же время, если причиной отказа стало отсутствие документов или ошибки при оформлении, такую неприятную ситуацию можно исправить. Гражданин имеет право повторно обратиться в Фонд с заявлением о назначении пенсии после исправления ошибок.

Какие документы нужны для оформления пенсии

Для оформления пенсии по инвалидности необходимо подготовить пакет документов. Он может отличаться в зависимости от обстоятельств, произошедших в жизни заявителя. В целом нужно предоставить:

Заявление о назначении пенсии.

Паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.

Документы, подтверждающие место жительства.

Сведения о страховом стаже.

Документы, подтверждающие установление инвалидности.

Для военнослужащих – соответствующие документы военно-врачебной комиссии.

Справка о заработной плате за 60 календарных месяцев до 30 июня 2000 года — при необходимости.

Информацию о денежном довольствии и уплате страховых взносов.

Документы, подтверждающие особый статус, если таковой есть.

В отдельных случаях также могут потребоваться документы об отсутствии пенсионных выплат по месту регистрации в Российской Федерации и право на отсутствие гражданства государства-агрессора.

Перед подачей заявления следует уточнить актуальный перечень документов в Пенсионном фонде Украины. Он ведь зависит от категории заявителя и обстоятельств назначения пенсии.

Какой страховой стаж необходим для пенсии по инвалидности

Наличие достаточного страхового стажа является одним из важнейших условий назначения пенсии. Его продолжительность зависит от возраста человека к моменту установления инвалидности.

Согласно установленным требованиям страховой стаж может составлять от одного до 15 лет. В то же время, в страховой стаж для определения права на пенсию по инвалидности засчитывается также период со дня установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

Что влияет на размер пенсии по инвалидности

Сумма пенсионной выплаты по инвалидности зависит, прежде всего, от установленной группы инвалидности и размера пенсии по возрасту, которая исчисляется отдельно для каждого конкретного человека. Размер выплат составляет:

I группа инвалидности — 100% пенсии по возрасту;

II группа инвалидности — 90% пенсии по возрасту;

III группа инвалидности — 50% пенсии по возрасту.

На окончательную сумму влияют страховой стаж, зарплата и причина установления инвалидности. Для отдельных категорий граждан могут действовать особые условия пенсионного обеспечения.

Когда ПФУ начинает выплачивать пенсию

Дата обращения в Пенсионный фонд имеет важное значение для начала выплат. Если человек подает заявление о назначении пенсии в течение трех месяцев после установления инвалидности, выплаты назначаются со дня установления инвалидности. Если этот срок истек, пенсия назначается со дня обращения с заявлением в ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что минимальная пенсия в Украине может возрасти почти втрое.