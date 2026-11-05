В пенсии по инвалидности могут отказать в нескольких случаях: что делать
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Назначение выплат регулируется законодательством Украины
Украинцы с инвалидностью имеют право на государственную пенсию, однако для получения выплат необходимо выполнить установленные законодательством требования. В то же время, есть случаи, когда заявителю могут отказать в назначении пенсии.
При оформлении выплат важно предоставить все документы, подтверждающие право на пенсионное обеспечение и иметь необходимый страховой стаж. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
При каких условиях могут отказать в назначении пенсии по инвалидности
У ПФУ есть два основания, чтобы отказать гражданину в назначении выплат. Это может произойти:
- если у человека нет законного права на пенсию по инвалидности;
- если заявитель не предоставил полный пакет необходимых документов.
В то же время, если причиной отказа стало отсутствие документов или ошибки при оформлении, такую неприятную ситуацию можно исправить. Гражданин имеет право повторно обратиться в Фонд с заявлением о назначении пенсии после исправления ошибок.
Какие документы нужны для оформления пенсии
Для оформления пенсии по инвалидности необходимо подготовить пакет документов. Он может отличаться в зависимости от обстоятельств, произошедших в жизни заявителя. В целом нужно предоставить:
- Заявление о назначении пенсии.
- Паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.
- Документы, подтверждающие место жительства.
- Сведения о страховом стаже.
- Документы, подтверждающие установление инвалидности.
- Для военнослужащих – соответствующие документы военно-врачебной комиссии.
- Справка о заработной плате за 60 календарных месяцев до 30 июня 2000 года — при необходимости.
- Информацию о денежном довольствии и уплате страховых взносов.
- Документы, подтверждающие особый статус, если таковой есть.
В отдельных случаях также могут потребоваться документы об отсутствии пенсионных выплат по месту регистрации в Российской Федерации и право на отсутствие гражданства государства-агрессора.
Перед подачей заявления следует уточнить актуальный перечень документов в Пенсионном фонде Украины. Он ведь зависит от категории заявителя и обстоятельств назначения пенсии.
Какой страховой стаж необходим для пенсии по инвалидности
Наличие достаточного страхового стажа является одним из важнейших условий назначения пенсии. Его продолжительность зависит от возраста человека к моменту установления инвалидности.
Согласно установленным требованиям страховой стаж может составлять от одного до 15 лет. В то же время, в страховой стаж для определения права на пенсию по инвалидности засчитывается также период со дня установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.
Что влияет на размер пенсии по инвалидности
Сумма пенсионной выплаты по инвалидности зависит, прежде всего, от установленной группы инвалидности и размера пенсии по возрасту, которая исчисляется отдельно для каждого конкретного человека. Размер выплат составляет:
- I группа инвалидности — 100% пенсии по возрасту;
- II группа инвалидности — 90% пенсии по возрасту;
- III группа инвалидности — 50% пенсии по возрасту.
На окончательную сумму влияют страховой стаж, зарплата и причина установления инвалидности. Для отдельных категорий граждан могут действовать особые условия пенсионного обеспечения.
Когда ПФУ начинает выплачивать пенсию
Дата обращения в Пенсионный фонд имеет важное значение для начала выплат. Если человек подает заявление о назначении пенсии в течение трех месяцев после установления инвалидности, выплаты назначаются со дня установления инвалидности. Если этот срок истек, пенсия назначается со дня обращения с заявлением в ПФУ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что минимальная пенсия в Украине может возрасти почти втрое.