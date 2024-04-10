Законопроект о мобилизации будет проголосован не 10 апреля: озвучена дата

В Парламмент пригласят военное руководство

Депутаты Верховной Рады планируют проголосовать за принятие нового закона о мобилизации в четверг, 11 апреля. На сегодняшнем заседании будут рассмотрены поправки к документу.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Информация появилась в его Telegram.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что опубликована сравнительная таблица ко второму чтению мобилизационного законопроекта с финальным количеством правок – 4 294.

Кроме того, он написал : "Рада приняла решение пригласить военное руководство для выступления перед началом рассмотрения закона о мобилизации. Будет возможность дать им выступить. Но без Министра обороны и Премьера."

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 315 депутатов.

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает принятия законопроект о мобилизации в Украине Верховной Радой в ближайшие недели. В нем содержатся важные изменения в действующее законодательство.

Экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков рассказал "Телеграфу", что из нового закона убрали наиболее противоречивые нормы по блокированию счетов, ограничению предоставления консульских услуг, однако открытым остался вопрос транспорта.

Ранее "Телеграф" писал, что Зелинский подписал закон, предусматривающий снижение минимального возраста для мобилизации мужчин. Теперь в армию будут призывать с 25 лет.