Порошенко снова хочет стать президентом: в РФ уже возбудились

Также политик не прочь баллотироваться в Европарламент, если Украина вступит в ЕС

Бывший глава государства Петр Порошенко намерен принимать участие в следующих выборах президента Украины. В России уже поспешили отреагировать на это заявление.

О планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах Порошенко рассказал в интервью каналу Al Jazeera. По его мнению, для проведения выборов нужно сначала добиться успеха в боевых действиях.

"Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да", — сказал Порошенко.

Экс-президент добавил, что если Украина вступит в Евросоюз, он также будет баллотироваться в Европарламент.

Тем временем российские пропагандисты уже обратили внимание на слова бывшего главы государства. Отрывок из интервью распространило одно из крупнейших агентств России "РИА Новости".

Также пост со словами Петра Порошенко публикует автор Telegram-канала "Пул №3" кремлевский журналист Дмитрий Смирнов. При этом многие российские издания также подхватили это заявление.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2023 года Петр Порошенко получил от Министерства финансов Венгрии более 37 млн гривен. Это случилось накануне его встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном, который часто делал неоднозначные высказывания в сторону Украины и войны. Однако тогда экс-президента не выпустили из страны, поскольку от СБУ пограничникам поступило сообщение, что данная встреча может быть использована российскими спецслужбами.