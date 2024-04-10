Необычные украинские женские имена, которые исчезли: узнайте их значение

Только несколько стародавних женских имен сохранились до наших дней

Не только украинские фамилии имеют интересное значение и богатую историю, но и имена. Украинских девушек издавна считают одними из самых красивых в мире, а наши прародительницы обладали еще и интересными именами.

В проекте "Скажи паляниця" рассказали о том, какие необычные имена носили в прошлом украинки и что они означали. В современном мире эти имена практически не используются.

Имя Ориана очень древнее и наделено глубоким смыслом. А означает оно легендарное название пра-Украины. Светлозара — это древнерусское имя, которое означает, что его владелица излучает свет. Имя Есения не имеет ничего общего с известным поэтом. У этого имени старословянские корни, а значения целых три: "красивая", "гостья" и "осенняя".

Лукерия — это украинское имя использовали преимущественно селяне, а означает оно "сладкая". Имя Сияна в переводе означает "сияющая", а его владелица была способна к жизни подвижницы. Также в старину украинкам давали имя Калина, которое наделено двумя мощными смыслами — добротой и победой.

Значение имени Квитослава лежит на поверхности — сразу понятно, что его владелица похожа на цветок или очень любит растения. Вирляна — так предки русичи называли молодого орла, поэтому женщина с таким именем свободная, легкая и уверенная.

Мелания — пожалуй одно из немногих имен из списка, которое активно используется в наши дни. Оно означает "темная" или "черная".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие в древности фамилии давали богачам. В списке есть и те, которые распространены по сей день.