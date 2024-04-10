Незвичайні українські жіночі імена, які зникли: дізнайтесь їхнє значення

Лише кілька стародавніх жіночих імен збереглися до наших днів

Не лише українські прізвища мають цікаве значення та багату історію, а й імена. Українських дівчат здавна вважають одними з найкрасивіших у світі, а наші прародительки мали ще й цікаві імена.

У проєкті "Скажи паляниця" розповіли про те, які незвичайні імена носили у минулому українки та що вони означали. У сучасному світі ці імена практично не використовуються.

Ім’я Оріана дуже давнє і має глибокий зміст. А означає вона легендарну назву пра-України. Світлозара — це давньоруське ім’я, яке означає, що його власниця випромінює світло. Ім’я Єсенія немає нічого спільного з відомим поетом. У цього імені старослов’янське коріння, а значення цілих три: "красива", "гостя" та "осіння".

Лукерія — це українське ім’я використовували переважно селяни, а означає воно "солодка". Ім’я Сіяна в перекладі означає "сяюча", а його власниця була здатна до життя подвижниці. Також за старих часів українкам давали ім’я Калина, яке наділене двома потужними сенсами — добротою і перемогою.

Значення імені Квітослава лежить на поверхні — одразу зрозуміло, що його власниця схожа на квітку або дуже любить рослини. Вірляна — так предки русичі називали молодого орла, тому жінка з таким ім’ям вільна, легка та впевнена.

Меланія — мабуть, одне з небагатьох імен зі списку, який активно використовується в наші дні. Воно означає "темна" чи "чорна".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які в давнину прізвища давали багатіям. У списку є й ті, що поширені до цього дня.