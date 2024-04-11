Минфин считал защиту энергетики неприоритетной и врал Зеленскому – основатель MS Capital Шкиль

Минфин и Госагентство восстановления и развития инфраструктуры не выполнили задачу защиты энергетических объектов от российских обстрелов.

Об этом заявил основатель и CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль.

"Много было критики и блокировки по строительству защиты энергетических объектов. Возможные потери для экономики в результате таких действий несоразмерны с затратами. Это понимал Президент, ставил задачи, но ему постоянно врали! Долг перед "Автострада" только за защиту энергетических объектов более 5 млрд. Министерство финансов считало, что это не приоритетно и играли в постоянный футбол с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины, результат — финансирования нет, а те задачи, которые ставил Верховный Главнокомандующий нереализованы", — отметил он.

Комментируя вопрос фортификаций, Шкиль отметил, что компанию, которая является лидером рынка, никто к выполнению работ не привлек.

"Результат — выполнение программы Президента по строительству фортификационных сооружений тоже все видят. Говорить — не делать… плохо, что за ложь перед Президентом в условиях войны нет ответственности! Сегодня последствия таких действий могут быть катастрофическими!" – подытожил он.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля российские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области.