Где воюет Ляшко? Янина Соколова выступила с громким разоблачением, политик уже ответил словами о боге

Экс-нардеп активно пиарится на службе, считает журналистка

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, в информационном пространстве, время от времени, вспоминают одиозного бывшего нардепа Олега Ляшко, который в октябре 2022 стал на защиту Родины и присоединился к ВСУ. Видео с присяги политик опубликовал на своей странице в Facebook.

С этого времени Олег Ляшко стал одним из самых медийных военнослужащих. После скандального видео, на котором Ляшко в военной форме пел российскую песню "Девчонка-девчоночка" где-то в караоке, многие украинцы задали себе вопрос — а действительно ли Ляшко служит и если да, то где?

Украинская журналистка Янина Соколова сегодня, 11 апреля, на своем канале в YouTube выложила видео, в котором рассказала все, что ей удалось "накопать" на одиозного экс-политика. По словам Соколовой, для этого она пообщалась с военными, служащими вместе с бывшим радикалом.

"Началось все с распространяющегося в интернете дела. Вы наверняка видели эти посты. Итак, информация о том, что Ляшко в 63 ОМБР назначен ВИО начальника беспилотных систем. Должность офицерская, а он сержант", — говорит Соколова, ссылаясь на сообщение Виталия Качуровского в FB.

При этом вместо выполнения своих обязанностей Ляшко вмешивается в применение беспилотников, заставляет повторно атаковать подбитую технику для картинки. По словам Янины Соколовой, после общения с бойцами, которые служат в 63 ОМБР, выяснилось, что информация приведенная в сообщении Качуровского – правда.

"Военные возмущены некомпетенцией Олега Ляшко. В частности, желанием поднять днем БПЛА под названием "Баба-яга", хотя это ночной дрон, для атаки танка, что гарантированно привело бы к потере этого дорогостоящего дрона. Олег считает иначе", — говорит Соколова.

По свидетельствам военных, Ляшко как командир угрожает офицерам, пытающимся ему объяснить тактику применения дронов и, что он "решит, чтобы этим офицерам не давали дроны и всех, кто не хочет для картинки тратить дроны, переведет в пехоту".

Вся боль этого дела состоит в следующем: сейчас в ВСУ формируют батальоны ударных беспилотников. По словам Соколовой, военные из 63 ОМБР утверждают, что Ляшко могут назначить командиром одного из таких батальонов. Он об этом якобы "договорился" с другими.

"Военные возмущены. Часть из них вчера заявила мне, что если Ляшко станет командиром этого батальона, то они уйдут. Уйдут из роты, уйдут из этого батальона. Поэтому просят помощи, чтобы военное руководство обратило внимание на этот кейс", — утверждает Соколова.

По словам журналистки, военные связаны присягой, а потому не могут рассказывать о том, кому и как следует руководить войском. Они только выполняют приказы. Однако повлиять на дело должно гражданское общество.

"У нашей команды возникает немало вопросов, как ему вообще дали старшего сержанта, как он вообще может чем командовать, не имея военного опыта и не пройдя процессуально весь путь, который должен сопровождать присвоение звания", — подчеркивает журналистка.

После того как видео появилось в сети, на него отреагировал главный герой выпуска Олег Ляшко. Соответствующее сообщение он сделал в своем Facebook. Бывший радикал был удивительно сдержанным и немногословным.

Янина Соколова утверждает, что подобные поступки Ляшко не что иное, как пиар. Экс-нардеп пытается построить вокруг себя амплуа "защитника Украины", чтобы в будущем использовать это для влияния на избирателей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бойцы ВСУ призвали Лебигу и других инфлюенсеров сходить в ТЦК. Популярные украинцы могут подать пример своей аудитории, считают в армии.