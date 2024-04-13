У кого и при каких условиях могут изъять транспорт во время войны: в Раде дали четкий ответ

Автомобильная мобилизация грозит не всем

На днях Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации в Украине №10449. Он вызвал волну критики не только среди граждан, но и юристов. В нем также прописаны методы наказания уклоняющихся от призыва лиц и нормы по мобилизации автомобилей.

Является ли конституционным ограничение человека в праве пользования и владения транспортным средством, рассказал нардеп, представитель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский изданию OBOZ.UA. По его словам, Конституция допускает во время военного положения ограничение прав владения и пользования собственностью, в том числе и авто. Это предполагает возможность бесплатного изъятия транспортных средств предприятий, организаций и граждан. Причем как временное, так и безвозвратное (тогда предполагается компенсация стоимости ТС).

У кого и при каких условиях могут изъять транспорт во время войны

Вениславский отмечает, что изъятие транспорта вполне возможно, но забирать легковые автомобили у граждан не будут. Они не нужны армии. Для ВСУ больше понадобятся грузовики, специальная техника, внедорожники, которые помогут передвигаться по бездорожью. В 90% случаях гражданам не за что волноваться, считает нардеп. Речь идет только о специфических транспортных средствах.

Однако в законе также прописали ограничение, что если машина является источником заработка гражданина, ее не будут забирать. Также не будут изымать авто, единственное у человека. Но если их больше, и подходят для нужд ВСУ, то они могут быть изъяты.

Ранее Телеграф также писал, что ТЦК смогут забирать авто у предприятий и обычных граждан. Так, согласно документу, устанавливается военно-транспортная обязанность. Его цель — удовлетворение потребностей ВСУ и других военных формирований в транспортных средствах, в том числе и водных.