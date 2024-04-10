ТЦК смогут забирать авто у предприятий и обычных граждан: подробности по финальной версии законопроекта о мобилизации

Есть ряд условий, при которых будут забирать авто

Законопроект о мобилизации, рассмотрение которого вчера завершил Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке, уже сегодня могут начать рассматривать народные избранники во втором чтении. В нем есть несколько важных нюансов, которые касаются водителей, владельцев ТС и транспорта в целом.

В финальном заключении комитета, обнародовавшего нардеп от "Слуги народа", широко рассказывается об особенностях военно-транспортной обязанности граждан, а также ограничении права управления транспортными средствами для уклонистов В частности, о нормах безвозмездного и принудительного изъятия транспортных средств. Итак, что предлагают нардепы, рассказываем.

У кого будут забирать авто и на каком основании

Так, согласно документу, устанавливается военно-транспортная обязанность. Ее цель — удовлетворение потребностей ВСУ и других военных формирований в транспортных средствах, в том числе и водных. Распространяется это требование на все государственные органы, включая исполнительную власть, местное самоуправление и т.д. Также это касается организаций, обеспечивающих эксплуатацию транспортных средств, нефтебазы, порты, аэропорты и т.д. И — на обычных граждан, владельцев транспортных средств. При наличии у гражданина Украины более одного транспортного средства авто могут мобилизовать.

Что касается предприятий и организаций, то нормы безвозмездного изъятия будут определяться в процентах по отраслям экономики. После объявления демобилизации транспортные средства должны вернуть в течение 30 дней.

Объем, тип, марку авто определяет Мобилизационный план Украины — нормы будут подавать местные ТЦК и СП. То есть, если военкомат определенной области определит, что их формированию нужно, условно, 2 тысячи авто, это количество будут собирать с предприятий, организаций и простых граждан.

Транспортные средства, предназначенные для военных нужд, нельзя будет отправлять за пределы Украины и даже за пределы других областей, продавать или переоформлять.

Ранее Телеграф писал, что контрактникам ВСУ могут предоставить сертификат на покупку авто. Максимальная сумма – до 150 тысяч гривен, но есть нюанс.