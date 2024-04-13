Минобороны уже оцифровало данные мужчин, которых могут мобилизовать: подробности

Сделано больше 20 млн запросов

Данные мужчин призывного возраста уже были оцифрованы. Процесс состоялся во всех 24 регионах Украины и в Киеве.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей с участием Президента Украины. Отмечается, что это произошло в рамках обеспечения максимальной прозрачности мобилизации.

В то же время, Минобороны перезапустило электронную систему "Оберіг", которая обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта.

Система интегрирована с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и судебной администрацией.

В частности, сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан.

"Большинство регионов успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения комиссий ВЛК. Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина. Наша цель – обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага этого важного процесса, предоставить возможность каждому гражданину реализовать свой долг защиты Родины", – подчеркнул Гаврилюк.

Ранее "Телеграф" писал, что в новом законе о мобилизации, который 11 апреля приняла Верховная Рада, есть пункт относительно электронного кабинета (е-кабинета) военнообязанных. В Минобороны объяснили, как он будет работать, отметив, что регистрация не будет обязательной.