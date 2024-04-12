Регистрироваться обязательно? В Минобороны рассказали, как будет работать е-кабинет

В Минобороны подчеркнули, что сервис создан для удобства

В новом законе о мобилизации, который 11 апреля приняла Верховная Рада, есть пункт относительно электронного кабинета (е-кабинета) военнообязанных. В Минобороны объяснили, как он будет работать, отметив, что регистрация не будет обязательной.

Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода". По его словам, военнообязанных не будут наказывать, если они не зарегистрируются в е-кабинете.

Спикер отметил, что электронный кабинет военнообязанных создадут автоматически, и регистрироваться в нем можно будет по желанию.

"Электронный кабинет будет создан автоматически, но регистрироваться там человек сможет по желанию. Это не будет какой-то принудительной мерой, каким-то образом наказуемым. По крайней мере сейчас так", — сказал Лазуткин.

Представитель Минобороны подчеркнул, что сервис создан для удобства, ведь "не нужно будет приходить в территориальные центры комплектования (ТЦК) и социальную поддержку (СП), стоять в очереди".

"Еще раз подчеркиваю: это просто удобный сервис для людей, пользующихся интернетом и имеющих смартфон", – сказал он.

Напомним, в Минобороны сообщили о том, будут ли в электронном кабинете "вручать" повестки. По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, такая функция не предусмотрена.

Ранее "Телеграф" писал, про главное из текста документа нового закона о мобилизации.