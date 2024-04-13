Уже совсем скоро? В Минобороны рассказали, когда "ограниченно пригодные" начнут проходить ВВК

ВВК нужно пройти в течение девяти месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 10313, отменяющий заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) "ограниченно пригодный". Однако согласование изменений в соответствующий приказ держит.

Но уже с середины мая лица должны пройти повторный осмотр и получить вывод ВВК. Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей с участием Президента Украины.

"Сейчас идет согласование изменений в 402 приказа. И со середины мая начнется пересмотр на подтверждение пригодности к службе, тех людей, которые были признаны ограниченно пригодными", – заявил замминистра.

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Заметим, что отмена статуса "ограниченно подходящего" не означает автоматического перехода на статус подходящего или непригодного. Следовательно, граждане, признанные "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВВК в течение девяти месяцев. А именно – до 4 февраля 2025 года.

Кроме того, правительство в течение трех месяцев должно обновить перечень заболеваний, определяющих непригодность к службе. Лишь после повторной ВЛК военные, признанные непригодными, будут уволены со службы, а пригодные продолжат ее проходить.

Также известно, что военнообязанные, признанные непригодными, будут исключены с военного учета.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавском Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заявили, что повторно проходить ВВК не нужно, ведь справка действительна в течение года.