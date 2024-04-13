Уже зовсім скоро? У Міноборони розповіли, коли "обмежено придатні" почнуть проходити ВЛК

ВЛК потрібно пройти протягом дев'яти місяців

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 10313, який скасовує висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) "обмежено придатний". Проте погодження змін до відповідного наказу ще тримає.

Але вже з середини травня так особи мають пройти повторний огляд та отримати висновок ВЛК. На цьому наголосив заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад за участі Президента України.

"Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які були визнані обмежено придатними", – заявив заступник міністра.

Зауважимо, що скасування статусу "обмежено придатного" не означає автоматичного переходу на статус придатного чи непридатного. Відтак, громадяни, які визнані "обмежено придатними", повинні повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців. А саме — до 4 лютого 2025.

Крім того, уряд протягом трьох місяців повинен оновити перелік захворювань, які визначають непридатність до служби. Лише після повторної ВЛК військові, які визнані непридатними, будуть звільнені зі служби, а придатні продовжать її проходити.

Також відомо, що військовозобов'язані, визнані непридатними, будуть виключені з військового обліку.

Раніше "Телеграф" писав, що у Полтавському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заявили, що повторно проходити ВЛК не потрібно, адже довідка дійсна протягом року.