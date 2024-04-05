В ТЦК озадачили заявлением относительно ВВК для "ограниченно пригодных"

Следует обратить внимание на важные нюансы

Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал законопроект об изъятии статуса "ограниченно пригодный" для военнообязанных граждан. Кто его имел, должен в течение 9 месяцев повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), но в Полтавском Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заявили, что этого не нужно делать, потому что справка действительна в течение года.

Пресс-служба отмечает, что изменения касаются статей 14 и 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Введенные президентом изменения относятся только к допризывникам и действующим военнослужащим, но не к военнообязанным лицам.

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"Ограничено пригодным военнообязанным не нужно повторно проходить ВВК! (лишь один раз в год)… То есть изменения касаются допризывников и военнослужащих, но не военнообязанных граждан. Кроме того, Закон вступает в силу только через месяц, а нормативно-правовые акты, необходимые для реализации этого Закона, будут изменены еще через три месяца", ― говорится в сообщении.

Отметим, что в указе президента была указана необходимость получить новый статус для тех, кто был "ограниченно годным". Это нужно было сделать в срок до 9 месяцев с момента вступления в законную силу.

Для справки: Граждан в возрасте от 18 до 60 лет делили на три категории: пригодные, непригодные и "ограниченно пригодные". Последние могут быть мобилизованы в ряды ВСУ во время военного положения. "Ограниченно пригодные" не могут быть отправлены в штурмовые группы, но им находят другие нужные специализации. Люди с этим статусом тоже отправляются на передовую, потому что есть ограничения только на вид работ, а не местонахождение во время службы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что изменит закон об отмене "ограниченно пригодных". Кабинет министров будет прорабатывать его нормы до трех месяцев. До этого нет смысла повторно проходить ВВК.