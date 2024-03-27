Непригодны к службе: с какими сердечными пороками не мобилизуют

О недостатках здоровья нужно сообщать ВЛК, предоставляя подтверждающие документы.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Некоторые мужчины не подлежат ей по состоянию здоровья.

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, есть определенные пороки сердца и болезни кровообращения, с которыми людей признают непригодными донесение военной службы и должны снять с учета. Более слабые формы этих заболеваний приводят к ограниченной пригодности в военное время.

Болезни кровообращения, с которыми человек считается непригодным к службе в армии

Кардиомиопатии, миокардиты, миокардиофиброз, кардиосклероз и перикардиты (некоронарогенные болезни сердца), легочное сердце, легочная эмболия, легочно-сердечная недостаточность, пороки сосудов в легких, нарушение сердечного ритма и проводимости, пороки сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью – в случае сердечной недостаточности II-Б-III стадии.

Гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия – в случае III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней.

Все формы стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, осложнения этих заболеваний, атеросклероз сердца, аневризма сердца, коронарной артерии, последствия хирургических вмешательств или имплантации — при сердечной недостаточности II-Б-III стадии.

Субарахноидальное, внутрижелудочковое, внутричерепное (не травматическое) кровоизлияние, транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные с ними синдромы, инфаркт головного мозга, инсульт и последствия, закупорка, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризма артерий и последствия функций.

Болезни артерий, артериол и капилляров (атеросклерозы, стеноз, аневризма, расширение, эмболия и тромбоз аорты), болезни периферических сосудов, приобретенный артериовенозный свищ, наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус; болезни вен, лимфатических сосудов и узлов (флебит, тромбофлебит, тромбоз воротной вены, эмболия и тромбоз других вен; варикоз различных органов, постфлебитический синдром; неспецифический лимфаденит, последствия хирургических вмешательств) — в случае значительных нарушений кровообращения.

Если человек переболел обострением болезни системы кровообращения или имел хирургическое вмешательство, его признают негодным временно. В таком случае необходимо лечение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мобилизационный возраст в Украине с 27 по 60 лет. Однако мужчины от 18 до 27 могут мобилизовать, если они имеют военный опыт.