В апреле снова будут проверять работу ВВК: Шмыгаль объяснил причину

Процесс планируют упростить, но есть и другая важная задача

В апреле 2024 года будет проведена новая волна проверок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). В правительстве хотят упростить этот процесс для военных.

Кроме цифровизации и дебюрократизации, проводятся проверки комиссий. На выявленные нарушения отреагируют, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

В апреле будет новая волна проверок ВЛК

"Особый акцент делаем и на медицинских нуждах ветеранов. Важный аспект ― максимальное удобство прохождения ВЛК для военных", ― говорится в сообщении.

Чтобы гражданам было удобнее проходить медицинскую комиссию, в правительстве рассматривается несколько мер. В частности, речь идет о цифровизации, уменьшении количества бумаг и проверке самих комиссий.

"Помимо цифровизации и дебюрократизации, продолжаются проверки комиссий со стороны профильного министерства. Уже проверено более 53 тысяч медико-экспертных дел. Зафиксированы нарушения, даны рекомендации, по каждому факту будет реагирование. Такие проверки станут регулярными. В апреле начнется новая волна", ― говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта Министерство здравоохранения (МОЗ) создало рабочую группу для проверки работы ВВК в Киеве. Причиной стало большое количество жалоб.

Впоследствии результаты проверки ВВК обнародовал глава Минздрава Виктор Ляшко. Он заявил, что ВЛК раньше заканчивали работу, однако были и другие нарушения норм.

Ранее "Телеграф" писал о нюансах прохождения ВВК. На них обращает внимание адвокат Роман Симутин.