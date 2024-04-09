В Раде готовят важное нововведение для украинских мужчин за границей, связанное с ТЦК: подробности

Окончательное решение еще должен принять парламент

Находящиеся за рубежом военнообязанные мужчины смогут дистанционно обновить данные военно-учетных документов. Такая норма предусмотрена в новом законопроекте о мобилизации, который был подготовлен к рассмотрению во втором чтении.

Об этом сообщил народный депутат и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, пишет РБК-Украина. Он уточнил, что в случае принятия соответствующей нормы, обновить свои персональные данные мужчины смогут без возвращения в Украину.

Вениславский отметил, что украинцы, которые находятся за границей, смогут обновить данные следующими способами:

через электронный адрес;

через телефонный звонок;

через электронный кабинет.

"Мы предусмотрели много опций. Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно", — подчеркнул народный депутат.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. В рамках подготовки ко второму чтению к документу было подано 4195 правок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из законопроекта о мобилизации исключили нормы о демобилизации. Этот вопрос намерены включить в отдельный законопроект и рассмотреть индивидуально. По данным СМИ, исключение инициировал главком ВСУ Александр Сырский.

Также мы писали об основных положениях документа. В случае принятия закон вступит в силу через месяц после голосования.