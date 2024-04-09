В Раде готовят важное нововведение для украинских мужчин за границей, связанное с ТЦК: подробности
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Окончательное решение еще должен принять парламент
Находящиеся за рубежом военнообязанные мужчины смогут дистанционно обновить данные военно-учетных документов. Такая норма предусмотрена в новом законопроекте о мобилизации, который был подготовлен к рассмотрению во втором чтении.
Об этом сообщил народный депутат и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, пишет РБК-Украина. Он уточнил, что в случае принятия соответствующей нормы, обновить свои персональные данные мужчины смогут без возвращения в Украину.
Вениславский отметил, что украинцы, которые находятся за границей, смогут обновить данные следующими способами:
- через электронный адрес;
- через телефонный звонок;
- через электронный кабинет.
"Мы предусмотрели много опций. Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно", — подчеркнул народный депутат.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. В рамках подготовки ко второму чтению к документу было подано 4195 правок.
Ранее "Телеграф" сообщал, что из законопроекта о мобилизации исключили нормы о демобилизации. Этот вопрос намерены включить в отдельный законопроект и рассмотреть индивидуально. По данным СМИ, исключение инициировал главком ВСУ Александр Сырский.
Также мы писали об основных положениях документа. В случае принятия закон вступит в силу через месяц после голосования.