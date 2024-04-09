Как Залужного и Шапталу? Экс-начальницу Медсил ВСУ уволили из армии по состоянию здоровья

Заключение предоставила ВВК

Бывшая глава Медицинских сил ВСУ генерал-майор Татьяна Остащенко была уволена с военной службы. Причина в ее состоянии здоровья, удостоверенном заключением военно-врачебной комиссии (ВВК).

Также Остащенко была снята с военного учета. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на ответ Управления печати и информации Министерства обороны.

"Приказом министра обороны от 10 февраля 2024 года генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко уволена с военной службы в отставку по состоянию здоровья. Основанием для увольнения стало выданное военно-врачебной комиссией свидетельство о болезни Татьяны Остащенко с выводом о ее непригодности и с исключением из военного учета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дата увольнения с военной службы указывает, что Остащенко ушла из армии через два месяца после ее отставки с должности командующей Медсил.

Напомним, что в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Татьяну Остащенко с должности командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины и назначил на эту должность начальника военного госпиталя в Киеве Анатолия Казмирчука. Известно, что на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, занимающиеся медицинским обеспечением Сил обороны.

Отметим, что бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и экс-глава Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала были также уволены с военной службы по состоянию здоровья. Валерий Залужный зимой прошел ВВК, где был признан непригодным для службы в армии. Примечательно, что Залужный еще в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы. Генерал-лейтенант Шаптала был уволен с должности начальника Генштаба 9 февраля.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях на складах Командования медицинских сил аудит Минобороны обнаружил 30 000 тысяч новых турникетов, хранившихся там почти год. И хотя часть уже выдали военнослужащим, украинцев очень возмутила эта ситуация.