Ветер валил деревья и крушил машины: Украину накрыла весенняя непогода с громом и молнией (фото, видео)

Сильный ветер срывал крыши с домов

Вечером 15 апреля в нескольких областях Украины бушевала непогода. Всего за пару минут поднялся сильный ветер, началась гроза, прогремел гром, а затем пустился ливень.

"Телеграф" собрал в сети фотографии и видео последствий этого природного ненастья. Оно особенно задело Днепр, Запорожье, Кривой Рог и Кропивницкий.

"В Кривом Роге действуют "Пункты несокрушимости", а больницы перешли на генераторы. В Днепре, Запорожье и Кропивницком очень сильный ветер, который валит деревья. По городам ненастье сносит деревья, крушит машины и электроопоры", — пишут в паблике Лебедин 24/7.

Там же были опубликованы захватывающие кадры непогоды. На них видна гроза, а также сильный ветер, который сносит деревья.

Тем временем секретарь Запорожского городского совета Анатлий Куртев в своем Telegram-канале написал, что в городе работа по устранению последствий непогоды продолжалась всю ночь

"Всего поступило около 60 официальных заявок о поваленных деревьях и ветках. Для того чтобы людям было утром удобно ехать по городу, специалисты ГСЧС, городской аварийно-спасательной службы и дежурные бригады коммунальщиков работали всю ночь", — сказал он.

В Запорожье на улице Независимой Украины дерево упало на дом после вечернего урагана. В результате был поврежден один из балконов.

Также на другой улице упал тополь. Также опубликованы фото, на которых видно, что на машину упало дерево.

В частных домах в Запорожье сильный ветер сносил крыши.

В местных пабликах Днепра также публикуют видно, на которых запечатлено падение деревьев во время сильного ветра. Также в одном из районов был поврежден павильон.

Также в Днепре дерево упало на трамвай. К счастью, никто не пострадал.

В Кропивницком во время непогоды была повреждена машина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте непогода накрыла Одессу. Из-за сильного ветра и дождя были повалены деревья, а некоторые дороги оказались подтопленными.