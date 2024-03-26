Вырваны деревья и проблемы на дорогах: Одессу накрыла настоящая непогода (фото, видео)

В городе объявлено штормовое предупреждение

В Одессе разбушевалась непогода. В результате длительного дождя и штормового ветра в городе повалены деревья, на некоторых улицах есть подтопления и затруднен проезд транспорта.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме над устранением погодных последствий. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

"С 7 часов утра работники КП "Горзелентрест" выполняют работы по распилу и вывозу сваленных деревьев. Сейчас затруднен проезд по следующим адресам: ул. Левитана, 98 и Овидиопольской дороге, 4. Деревья упали на проезжую часть, затруднено движение автомобилей", — говорится в сообщении.

Электротранспорт сегодня вышел на линию в количестве 50 процентов подвижного состава. Жителей города информируют, что интервал ожидания на остановках увеличится, а потому следует планировать свои поездки раньше времени.

Днем ранее мэрия предупредила, что на 26 марта в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Ночью и утром в этот день в городе ожидается дождь. Ночью и первой половиной дня порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с. Температура утром 2-4 ° С тепла, днем 9-11 ° С тепла.

В социальной сети опубликованы кадры последствий непогоды. На нескольких улицах из-за сильного ветра были вырваны с корнем деревья.

Также в сети публикуют видео с морского побережья, где сегодня шторм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине до конца последней рабочей недели в марте. Синоптики обещают постепенное потепление.