"Украинская бронетехника" в случае долгосрочного контрактирования готова нарастить производство, — Бельбас

Украинские заказчики даже на третий год войны не планируют долгосрочные закупки

Долгосрочные контракты и планирование станут важным стимулом активного развития военно-промышленного комплекса Украины.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Плановая закупка, растянутая по времени, с каким-то авансированием, финансированием этих проектов, будет давать гораздо больший, лучший экономический эффект, чем "мне нужно на завтра", "давайте подождем, когда у вас будет на складе", — заявил он.

Бельбас констатировал, что на данный момент, несмотря на третий год войны, заказчики не планируют долгосрочно какие-либо закупки, а хотят сегодня на завтра.

"У нас война экономик, война бюджетов, война на истощение, мы должны как раз планировать свой финансовый ресурс, максимально эффективно использовать его, максимально бережно к нему относиться", — убежден гендиректор ООО "Украинская бронетехника".

По его словам, "Украинская бронетехника" в случае долгосрочного контрактирования готова существенно нарастить производство продукции.

"Мы не просим от государства ни пересмотра стоимости изделия, ни средств на финансирование основных средств, — имеется в виду организацию производственных мощностей, оборудования и т.д. Мы готовы в случае долгосрочного контрактирования значительно увеличивать объем производства", — уверяет он, ведь "долгосрочные контракты позволяют планировать, покупать производственные средства, оборудование для увеличения объемов производства".