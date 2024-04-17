"Українська бронетехніка" у разі довготермінового контрактування готова наростити виробництво, — Бельбас

Українські замовники навіть на третій рік війни не планують довготермінові закупівлі

Довготермінові контракти та планування стануть важливим стимулом для активного розвитку військово-промислового комплексу України.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"Планова закупівля, розтягнута у часі, з якимось авансуванням, фінансуванням цих проєктів, буде давати значно більший, кращий економічний ефект, ніж "мені треба на завтра", "давайте почекаємо, коли у вас буде на складі", — заявив він.

Бельбас констатував, що на даний момент, незважаючи на третій рік війни, замовники не планують довготерміново будь-які закупівлі, а хочуть сьогодні на завтра.

"У нас війна економік, війна бюджетів, війна на виснаження, ми маємо якраз планувати свій фінансовий ресурс, максимально ефективно використовувати його, максимально дбайливо до нього ставитися", — переконаний гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка".

За його словами, "Українська бронетехніка" у разі довготермінового контрактування готова суттєво наростити виробництво продукції

"Ми не просимо від держави ні перегляду вартості виробу, ні коштів на фінансування основних засобів, – мається на увазі на організацію виробничих потужностей, обладнання і таке інше. Ми готові в разі довготермінового контрактування значно збільшувати обсяг виробництва", — запевняє він, адже "довготермінові контракти дають можливість планувати, купувати виробничі засоби, обладнання для збільшення обсягів виробництва".