Дефицит сохраняется: украинцев предупредили о возможных отключениях света, названо время

На ситуацию дополнительно влияет погода

По состоянию на 19 апреля в Украине из-за значительных повреждений энергообъектов и снижения температуры в энергосистеме сохраняется дефицит. Применялись ограничения для промышленности.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго". Диспетчерский центр привлекает аварийную помощь из энергосистем европейских стран.

По данным Министерства энергетики Украины, экстренная помощь привлекалась из Румынии, Польши и Словакии. Объем привлеченной электроэнергии составил около 3% от суточного объема потребления электроэнергии.

В компании также отметили, что с 18.00 до 22.00 для бизнеса и промышленности возможно применение графиков ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

Также продолжают круглосуточно действовать ограничения потребления для промышленных потребителей на Криворожье. Действуют ограничения потребления для бытовых потребителей Харьковщины. Обесточено около 203 тысяч потребителей.

"Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность — максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать при наличии альтернативные источники питания", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что на одной из тепловых электростанций выведен в аварийный ремонт энергоблок. На других продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. На атомных электростанциях идет плановая ремонтная кампания. Солнечные электростанции в отдельных регионах увеличили объем, в других сохраняется плотная облачность.

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ограничения в электроснабжении могут быть в период ремонтной кампании весной и летом.