"Есть значительный дефицит электроэнергии": в "Укрэнерго" сделали тревожное заявление об отключениях

Имеющийся дефицит в энергосистеме будет усиливаться из-за ремонтных работ

Сейчас в украинской энергосистеме наблюдается значительный дефицит, поэтому энергетики планируют ввести ограничения для промышленности на ближайшие месяцы. Это пока не касается графиков отключения света для бытовых потребителей, но ситуация не стабильна и быстро может измениться.

Об этом глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, ограничения могут быть в период ремонтной кампании весной и летом.

Энергетик отметил, что она уже началась из-за российских обстрелов, существенно разрушивших генерацию. Дефицит, который есть сейчас, будет усугубляться из-за ремонтных работ. С помощью импорта из ЕС его постараются перекрыть, однако при высоком потреблении придется применять графики отключений.

"Иногда дефицит может даже превышать физическую способность украинской энергосистемы импортировать электричество из Европы. В такой ситуации, сколько бы мы ни попросили аварийной помощи и сколько бы ни привлекли импорта, этого все равно может не хватить. В этих ситуациях могут быть применены как дополнительное средство сбалансирования энергосистемы уже ограничение потребителей", – объяснил Кудрицкий.

Напомним, "Укрэнерго" сообщало ранее, что Диспетчерский центр привлекает аварийную помощь по энергосистемам европейских стран. С 18:00 до 22:00 18 апреля для бизнеса и промышленности будут использованы графики ограничения мощности.

Какими приборами лучше не пользоваться

Украинцам также напомнили, какие бытовые приборы потребляют больше электроэнергии. Ими не желательно пользоваться в часы пиковой нагрузки на энергосистему.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" ответили, будут ли отключения света после уничтожения Трипольской ТЭС.