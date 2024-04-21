Не повестка: ТЦК может отправлять новый документ гражданам, что он означает

Документ будет вручаться в некоторых случаях

Согласно новому закону о мобилизации в Украине, граждане могут получить от ТЦК еще один документ — требование. Его не стоит путать с привычной всем повесткой.

Требование ТЦК предшествует его обращению в суд с иском об ограничении уклониста в праве управления авто. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Соответствующие меры будут применяться путем судебной процедуры. Им в свою очередь предшествует определенный алгоритм действий, который должен совершить Территориальный центр комплектования.

"Требование ТЦК предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении уклоняющегося в праве управления авто. При этом день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождение, местожительству или нахождению лица, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса, будет считаться днем ​​вручения требования ТЦК. После этого можно будет ставить перед судом вопрос об ограничении лица в праве управления автомобилем", — говорится в материале.

В каких случаях вручается требование:

Если гражданин не явился в ТЦК, не уточнил свои данные в положенный срок и не прошел военно-врачебную комиссию;

Если ТЦК обращается в полицию с требованием доставить такого гражданина в Территориальный центр;

В случае невозможности доставки, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет этому гражданину в бумажной форме почтой требование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого в Украине могут мобилизовать автомобиль уже в мае 2024 года. Эксперты утверждают, что забирать легковые автомобили у граждан не будут.