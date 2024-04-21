Не повестка: ТЦК может отправлять новый документ гражданам, что он означает
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Документ будет вручаться в некоторых случаях
Согласно новому закону о мобилизации в Украине, граждане могут получить от ТЦК еще один документ — требование. Его не стоит путать с привычной всем повесткой.
Требование ТЦК предшествует его обращению в суд с иском об ограничении уклониста в праве управления авто. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Соответствующие меры будут применяться путем судебной процедуры. Им в свою очередь предшествует определенный алгоритм действий, который должен совершить Территориальный центр комплектования.
"Требование ТЦК предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении уклоняющегося в праве управления авто. При этом день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождение, местожительству или нахождению лица, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса, будет считаться днем вручения требования ТЦК. После этого можно будет ставить перед судом вопрос об ограничении лица в праве управления автомобилем", — говорится в материале.
В каких случаях вручается требование:
- Если гражданин не явился в ТЦК, не уточнил свои данные в положенный срок и не прошел военно-врачебную комиссию;
- Если ТЦК обращается в полицию с требованием доставить такого гражданина в Территориальный центр;
- В случае невозможности доставки, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет этому гражданину в бумажной форме почтой требование.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого в Украине могут мобилизовать автомобиль уже в мае 2024 года. Эксперты утверждают, что забирать легковые автомобили у граждан не будут.